Более 20 млн рублей экономии в год: метановый БЕЛАЗ прошел испытания

БЕЛАЗ сообщил об успешных испытаниях 130-тонного самосвала на метане. Romanchini

Белорусский производитель БЕЛАЗ завершил испытания опытного карьерного самосвала, работающего на метане. Машина успешно прошла проверку в реальных условиях эксплуатации. Об итогах тестирования сообщает CarsWeek.ru.

Испытания проводились на 130-тонном БЕЛАЗ-7513Р, впервые представленном в 2024 году. За время эксплуатации специалисты проверили возможности техники в различных режимах работы. Полученные результаты подтвердили готовность модели к поставкам на предприятия Кемеровской области, а также в другие регионы России и Беларуси.

За период тестирования самосвал преодолел свыше 250 тыс. км. Двигатель отработал более 16 тыс. моточасов, причем серьезных неисправностей зафиксировано не было. За это время машина перевезла в общей сложности более 1 млн тонн горной породы.

Силовая установка БЕЛАЗ-7513Р представляет собой газотурбинный двигатель мощностью 1600 л. с., работающий в сочетании с электромеханической трансмиссией. Для повышения удобства выполнения погрузочных и разгрузочных операций предусмотрена пневмогидравлическая подвеска. Кроме того, самосвал получил топливную систему с двумя резервуарами, благодаря которой может продолжительное время работать без остановок на дозаправку.

Одним из главных преимуществ газомоторной модификации стала экономическая эффективность. По расчетам производителя, использование метана позволяет ежегодно сокращать расходы более чем на 20 млн рублей относительно традиционной версии, рассчитанной на тяжелое топливо.

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