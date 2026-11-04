1880 км на одном баке: Geely удивила новым метаноловым седаном

В КНР начались продажи седана Geely Emgrand EM-i на метаноле. Tricky_Shark / Shutterstock.com / Fotodom

Компания Geely вывела на китайский рынок новую модификацию седана Emgrand EM-i, работающую на метаноле. На местном рынке модель получила название Galaxy Starshine 6 EF. Стоимость автомобиля начинается с 76 800 юаней, что соответствует примерно 940 тысячам рублей.

Основой силовой установки стал четырехцилиндровый атмосферный мотор объемом 1,5 литра. Двигатель с индексом BHE15-BFDM выдает 125 л. с. и получил технологию непосредственного впрыска топлива, работающую под давлением 350 бар. В конструкции также применяется система зажигания с энергией 120 мДж. По заявлению производителя, технические решения позволяют машине эксплуатироваться при температуре воздуха до -40 градусов Цельсия.

В дополнение к двигателю внутреннего сгорания предусмотрен электрический агрегат, максимальная мощность которого составляет 188 л. с. Крутящий момент передается на ведущие колеса посредством одноступенчатой трансмиссии с двойным сцеплением.

Для седана предусмотрены два исполнения литий-железо-фосфатной батареи. Емкость младшего аккумулятора составляет 17 кВт·ч, старшего — 28,3 кВт·ч. В зависимости от комплектации автомобиль способен проехать исключительно на электричестве от 130 до 230 км. При использовании всей гибридной системы заявленная суммарная дальность достигает 1880 км.

Согласно информации издания CarNewsChina, средний расход метанола у новинки составляет 6,7 литра на 100 км пути.

Габаритная длина Geely Galaxy Starshine 6 EF равна 4806 мм, ширина достигает 1886 мм, а высота составляет 1490 мм. Колесная база автомобиля — 2756 мм. В салоне установлены мультимедийный дисплей с диагональю 14,6 дюйма и 10,25-дюймовая цифровая приборная панель.

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