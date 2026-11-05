Российский флот занимает первое место в мире по одному показателю: настоящий подвиг рабочих и конструкторов

Атомный крейсер "Петр Великий". Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Накануне глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил, что спецкомиссия предварительно признала нецелесообразным ремонт и модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий». Причина - у корабля есть определенная степень износа. При этом сам Мальцев выступает за модернизацию корабля - если есть такая возможность. Он назвал крейсеры проекта 1144 «Орлан» одними из наиболее удачных в истории советского и мирового кораблестроения.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с военным экспертом, капитан первого ранга запаса Василием Дандыкиным.

ОТВЕТ АВИАНОСЦАМ?

- Почему один из лучших, в прошлом, наших боевых кораблей может пойти под списание?

- Такие крейсеры закладывались в Советском Союзе как противодействие американским авианосцам. На то время это были самые мощные надводные корабли. Их называли атомные линкоры, с безграничными возможностями плавания, с мощным вооружением. Четыре корпуса. Крайний из них, «Петр Великий», вошел уже в российское время, накануне 300-летия флота.

- Он хорошо послужил?

- Он серьезно эксплуатировался. При том в 90-е годы много чего было списано — и это был не первый случай в итории.

- Первый – при Хрущеве?

- При нем решили, что ракеты – главное, остальное под нож пустим. Что касается этих крейсеров, то прошла информация, что вышел на испытания третий корпус этого проекта. Это «Адмирал Нахимов».

ПРИВЕТ ОТ «НАХИМОВА»

- Он долго модернизировался?

- Ремонт завершается. Его модернизация составила более 20 лет.

- Насколько у него мощное вооружение?

- Есть ракетное оружие, включая те же «Цирконы», есть мощная система противовоздушной обороны.

- В модернизации учитывали то, что происходит на Черном море?

- Да, в том числе, и это. Опасности безэкипажных катеров, воздушных дронов, возможное применение подводных дронов. Этим серьезно занимаются и США, Великобритания, Австралия… Для противолодочной обороны у него хороший комплекс «Ответ» стоит. Вообще это огромный корабль, по факту - самая мощная надводная боевая платформа в мире.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Фото ТАСС/ Максим Воркунков

- И самый мощный ударный корабль?

- Можно сказать, что самый мощный боевой надводный корабль после модернизации - это и будет «Адмирал Нахимов», бывший «Калинин». Кстати, «Петр Великий» был последним был в серии, то есть он моложе «Нахимова» по корпусу.

ДЕЛО НЕДЕШЕВОЕ

- Военный флот – дорогостоящее дело...

- Всегда так было и есть. На «Севмаше» модернизируется «Нахимов». И строим немало - на уровне атомных подлодок, многоцелевых, в том числе. По строительству ракетных подводных крейсеров стратегического назначения четвертого поколения мы вышли на первое место в мире.

- Мы обошли американцев?

- Да, и это очень серьезно. Это подвиг и конструкторов, и рабочих. И да, это огромные деньги. При том надо учитывать, что у нас все четыре флота и Каспийская флотилия удалены друг от друга, нет возможности быстро перебрасывать корабли. Есть проблемы, связанные с внешней угрозой. На Дальнем Востоке об этом говорил президент России. Там строится много кораблей меньшего водоизмещения. Будут и фрегаты первого ранга туда идти. Но надо учитывать, что строительство занимает долгий срок.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ КОРАБЛИ

- Например?

- Если брать фрегаты типа «Горшков» - это 8-10 лет. Таких сейчас три в строю, два на подходе и еще закладываются. Строятся и тральщики, они тоже необходимы. Нужно большое количество противолодочных кораблей, пусть небольшого водоизмещения - с учетом уже угрозы подводных дронов. У нас большая линейка и малых ракетных кораблей с мощным вооружением, и корветов второго ранга 20380, 20385, которые строятся, они в дальней морской зоне.

- У нас шел спор сторонников малого флота и большого океанского флота?

- Строя корабли ближней морской зоны, надо учитывать, что Россия – великая морская держава, омывается двумя океанами, морями, и должна присутствовать в разных точках мирового океана, нести флаг. Я служил в черноморской эскадре, видел, как это происходило. Это было непросто. Не каждое государство, даже с такими ресурсами, как США, может это потянуть. Оттого сейчас даже в Америке проблемы со строительством подлодок новых поколений, с надводными кораблями.

- То, что нужны подлодки суперсовременные — это сомнений не вызывает, а вот то, что нужны огромные корабли...

- Я моряк-надводник и могу сказать, что должны быть и надводные корабли, в том числе и крупные. Да, пусть их будет немного, но они необходимы в океане. Чтобы подлодки развернуть на позициях, нужны надводные корабли для прикрытия. Флот должен быть сбалансированным.

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