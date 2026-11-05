Самвела Карапетяна снова отправили в СИЗО: оппозиция видит в этом давление на несогласных

Самвел Карапетян. Фото: Александр Патрин / ТАСС

В Армении предпринимателя и лидера оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, который почти год находился под домашним арестом, вновь поместили в следственный изолятор пока на месяц.

Сторонники Карапетяна и оппозиционные политики считают, что дело против него используется властями как инструмент давления. По их версии, поводом стали не экономические нарушения, а публичная позиция бизнесмена: его критика правительства Никола Пашиняна, поддержка Армянской апостольской церкви и несогласие с конституционной реформой.

Как началось преследование

Первый арест Карапетяна произошёл в июне 2025 года. Поводом стала его речь в поддержку церкви в период обострения отношений между Армянской апостольской церковью и правительством. За это ему вменили публичные призывы к смене власти, а позже добавили и обвинения экономического характера.

В конце 2025 года Карапетяна перевели из СИЗО под домашний арест. Однако уже в январе 2026 года его ненадолго возвращали под стражу, после чего он вновь смог находиться дома. Нынешнее решение суда означает, что предприниматель во второй раз за полтора года оказался в следственном изоляторе.

Масштабные обыски и новый эпизод дела

Утром 4 ноября силовики провели обыски сразу по десяткам адресов. Проверкам подверглись помещения, связанные с Карапетяном, его родственниками и соратниками, в том числе дом его племянника — депутата парламента Нарека Карапетяна. После обысков Самвела Карапетяна увезли из дома, а суд избрал ему заключение под стражу.

Следствие связывает новое дело с работой «Электрических сетей Армении» утверждает, что Карапетян причастен к крупному ущербу компании. Сам Карапетян вины не признаёт и называет преследование политически мотивированным.

Так же считает не только окружение бизнесмена и политика, но и многие простые люди в Армении. Оппозиция, в свою очередь, связывает новые уголовные дела с попыткой ослабить тех политиков, которые выступают за сохранение связей с Россией и участие Армении в ЕАЭС.

Племянник задержанного Нарек Карапетян, возглавляющий парламентскую фракцию «Сильная Армения», заявил, что действия властей направлены на то, чтобы не дать его дяде стать центром объединения оппозиционных сил. По его словам, обыски затронули семью и близких политика, что он расценивает как недопустимое давление.

- Мы живём в беспрецедентное время, когда лидеры оппозиции, крупнейших партий — причём как парламентских, так и непарламентских, — Роберт Кочарян, Гагик Царукян и Самвел Карапетян сегодня находятся в тюрьмах, - заявил в интервью «КП» армянский политолог, бывший депутат парламента Армении Арман Абовян. - Помимо них ещё в тюрьмах сотни людей, которые так или иначе причастны к оппозиционному движению. Причём, хочу особо подчеркнуть, что все эти люди нацелены на политику, которая не предполагает разрыва отношений с Россией и выхода из ЕАЭС. То есть люди, которые защищают интересы Республики Армения, а не внешних игроков.

То, что произошло с Самвелом Карапетяном, — это однозначно история из разряда той, про которую говорят, что власть потеряла берега. А учитывая заявление Пашиняна, что Армения будет стремиться в Евросоюз — тот самый, который воюет с Россией, — всё становится более чем очевидно. Мы ожидаем усиление репрессий. И на этом фоне стоит вопрос как минимум о консолидационных процессах среди оппозиции Армении. Вчера был подписан протокол между 14-ю оппозиционными партиями, основная цель которого — всё-таки создать ситуацию, при которой общество должно быть как минимум максимально информировано о происходящем.

Адвокат Карапетяна сообщил о намерении обжаловать арест.