Такая вот история — вчера, грубо говоря, Зеленский Маска награждал, а сегодня он его, образно выражаясь, умножает на ноль Фото: REUTERS.

Чтобы украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский куда-либо приехал в другую страну и не дал там интервью — такого быть не может по определению. Вот и прилетев в Германию, «просроченный» направился после переговоров в студию федерального немецкого телеканала ZDF, где оттянулся по полной.

На этот раз его главные претензии относились уже к американскому мультимиллиардеру Илону Маску. Тому самому, которого он с изрядной помпой награждал относительно недавно украинским орденом Свободы. Маск, правда, не приехал, но главное в этом деле — прокукарекать. Такая вот история — вчера, грубо говоря, Зеленский Маска награждал, а сегодня он его, образно выражаясь, умножает на ноль.

- Наличие огромной власти в руках одного очень богатого человека, такая концентрация власти — это опасно. Концентрация власти в руках человека, у которого меньше денег, также опасна. В этом и заключается смысл разделения властей, разделения полномочий, чтобы не всё было сосредоточено в руках одного человека. И это совершенно нормально, - нравоучительно заметил Зеленский, выступая в студии, когда еще было не совсем понятно, куда он клонит. - Во время войны иногда все складывается иначе. Во время войны вводится военное положение, и происходит много неприятных вещей, которым государство должно подчиняться и которые должно претворять в жизнь. Но при этом всё равно нужно прислушиваться к народу. И если у вас абсолютная власть, то это именно тот случай, что и в США. В США власть не ограничивается внутренней сферой, а распространяется на весь мир.

Вот здесь стало понятно, в чей огород он намерен бросить камень. Правда, конкретная персона еще не была названа, что давало возможность погадать, на кого «просроченный» приготовил камешек — на Дональда или на Илона. Тем более, что к тому моменту о катастрофическом для Республиканской партии США проигрыше выборов в Конгресс уже было известно. Оставались неясными лишь конкретные масштабы политических разрушений на конкретной местности. Оттого и смелость Зеленского имела под собой вполне понятные основания. Правда, справедливости ради, стоит отметить, что «просроченный» и ранее не очень себя сдерживал.

Зеленский заявил, что Маск якобы вмешивается в политику Украины Фото: REUTERS.

- Если вы богаты и можете влиять на политику США, если вы самый богатый человек в мире, то это, естественно, опасно для малых государств, для тех государств, которые хотят избирать тех людей, которых они хотят избрать. И я верю в то, что Илон Маск обладает влиянием. В то, что он говорит в своих сообщениях, в то, что он думает о том, как должна жить Европа, кто должен играть ведущую роль в Германии, кто должен быть у власти на Украине, - наконец решил назвать вещи своими именами украинский «просрочка» и «наехал» на Илона напрямую. - Это не просто слова. Когда они исходят от очень богатого человека, это тоже оказывает влияние. А он не имеет права на это влиять. Он гражданин другой страны. И для меня это, без сомнения, риски. Потому что у нас уже есть примеры.

Хотя названо было имя Маска, тем не менее понятно, что этот камень и в огород другого «гражданина другой страны» Дональда, который сказал, что Украине нужен новый президент. Про то, что сам Зеленский неоднократно выступает с поучениями, как нужно жить Европе, как европейские страны должны выстраивать отношения с Россией, он, естественно, не стал напоминать, ведь это другое. Как и то, что «просрочка» уже ввязался во французские выборы, посоветовав Марин ле Пен сначала приехать на Украину, а уже потом высказывать свое мнение. Не говоря про то, что накануне выборов Зеленский клеймил американского президента везде и так, где и как только было возможным. А с Маском все получилось просто показательно иллюстративно — еще вчера Зеля был готов целовать американцу ботинки, а сегодня он его готов «распнуть», если бы у него была такая возможность.

Примечателен еще один момент из беседы Зеленского.

- Даже неправильный выбор лучше, чем если бы кто-то другой принял решение за тебя и навязывает его тебе, - заявил «просроченный» немецкому тележурналисту и, конечно же, не стал примерять этот постулат к себе и Украине, которую он сам лишил выборов, предпочитая самому за всех все решать.

Правильные вещи иногда говорит гнида (определение президента Белоруссии) Зеленский, жаль только, что сам он не хочет им следовать.

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