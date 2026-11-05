Дикий тигр вместо хромой утки: поражение Трампа на выборах напугало союзников Зеленского

Украинский вопрос стал одним из главных, которые обсуждает западная пресса после болезненного для Трампа поражения на промежуточных выборах Фото: REUTERS.

Вчерашние консультации в Брюсселе технических делегаций Украины, США, Германии, Франции, Британии и Всемирного банка закончились ничем с точки зрения возможного урегулирования украинского конфликта.

Еврокомиссия, организовавшая мероприятие, сообщила, что речь шла о «послевоенной реконструкции и развитии Украины». Вопросы, связанные с «гарантиями безопасности» Киеву, будут обсуждаться на таких же технических консультациях сегодня в штаб-квартире НАТО.

Очевидно, что эта европейская затея связана с предстоящими 10-11 ноября в Абу-Даби трехсторонними переговорами России, США и Украины. Европу туда не пригласили, вот она и сымитировала бурную деятельность, чтобы показать свою значимость.

Зеленский тем временем укатил в Мадрид. Там проходит очередной Иберо-американский саммит, объединяющий Испанию, Португалию и латиноамериканские страны.

В последнее время значимость этого формата для самих участников заметно снизилась. Однако киевский вояжер так отчаянно пытается привлечь на свою сторону как можно больше стран, что счел необходимым побывать на этом явно периферийном мероприятии.

Помимо встречи с испанским премьером Санчесом, давним сторонником Киева, Зеленский попытается донести «свою правду» до представителей латиноамериканских государств, которые в большинстве дистанцируются от конфликта на Украине. Тоже очевидная имитация бурной деятельности.

«ТРАМП ОТНЕСЕТСЯ К УКРАИНЕ ЖЕСТЧЕ»

Украинский вопрос тем временем стал одним из главных, которые обсуждает западная пресса после болезненного для Трампа поражения на промежуточных выборах в США. Сумеет ли переходящий в начале января под контроль демократов Конгресс так надавить на хозяина Белого дома, чтобы американские кошелек и оружие стали более доступными для киевского режима?

«Украина: проблеск надежды» - такой подзаголовок дает Euronews, анализируя подобную перспективу. Тем самым невольно подтверждает: дела у Зеленского – швах.

Издание очень хочет надеяться, что Вашингтон возобновит финансирование Киева и будет давить на Москву. Но вынуждено признать: демократы, пытаясь сделать это, столкнутся с большими препятствиями, включая президентское право вето. А их влияние на дипломатические переговоры Белого дома с Москвой останется ограниченным.

Конфликт на Украине стал одним из главных источников разногласий между республиканцами и демократами в вопросах внешней политики США, напоминает The Washington Post. В Москве, пишет издание, результаты выборов расценили как признак того, что позиция Трампа может стать более жесткой для Украины и благоприятной для России: «Российские официальные лица утверждают, что, поставив на победу демократов, Киев и европейские столицы примкнули к главным политическим противникам Трампа внутри США».

Но Украина – не единственная тема, по которой победа демократов вызывает в Европе лишь «ограниченный оптимизм» с оговорками.

То же самое относится к проблеме окончания войны в Иране – главной причине глобального энергетического кризиса, перспективам сокращения военного присутствия США в Европе, тарифным ограничениям для европейских товаров.

Зеленский, который так вожделенно ждал победы демократов в США, до сих пор публично не высказал своей радости от поражения Белого дома Фото: REUTERS.

«ЗАГНАННЫЙ В УГОЛ, ОН ЕЩЕ ОПАСНЕЕ»

Бросается в глаза, что многие западные политики откровенно предупреждают: «Ослабленный Трамп может стать еще более агрессивным и непредсказуемым. «Хромая утка» (так в США называют ослабленного президента – Ред.) может и разъяриться, - написал в соцсети депутат Европарламента Бернд Ланге. - Для Евросоюза это (победа демократов – Ред.) одновременно и возможность, и предупреждение».

«И союзники, и противники США гадают: не станет ли Трамп, скованный внутренними политическими ограничениями, действовать на международной арене еще более напористо и непредсказуемо? – спрашивает The Washington Post. - Ведь здесь исполнительная власть располагает гораздо более обширными возможностями для самостоятельных действий.

Стремясь вписать себя в учебники истории, президент может за оставшихся два года у власти предпринять самые решительные шаги».

Подорванные позиции на Капитолийском холме вернут Трампа к его излюбленному амплуа: дерзкого аутсайдера Фото: REUTERS.

При всех своих неурядицах, утверждает автор комментария в британском издании The Spectator, нынешний хозяин Белого дома куда меньше смахивает на политического калеку и не в пример популярнее обитателей Капитолия: «Согласно опросу, проведенному в начале этого года, работу Конгресса одобряли всего 10% американцев. На этом фоне рейтинг Трампа в 36% выглядит почти блестяще».

- Подорванные позиции на Капитолийском холме вернут Трампа к его излюбленному амплуа: дерзкого аутсайдера, который костерит вашингтонскую политическую верхушку на все лады, - дает прогноз The Spectator. - На политическое преследование он ответит политическим преследованием, на оскорбление — оскорблением, а законодательной власти противопоставит куда более жесткие инструменты власти исполнительной.

«Трамп никогда не станет хромой уткой, - предупреждает британское издание. - Он всегда останется диким тигром — и, загнанный в угол, он еще опаснее».

Может, поэтому Зеленский, который так вожделенно ждал победы демократов в США, до сих пор публично не высказал своей радости от поражения Белого дома? Наверняка кураторы подсказали: не делай этого, а то Трампу донесут, что ты назвал его земляным червяком.

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