Виктор Бут: Импичмент демократы Трампу вряд ли объявят, но замучают слушаниями

Виктор Бут в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Евгения ГУСЕВА.

В среду, 4 ноября, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышел спецвыпуск программы «Русский дозор Бута и Гамова», посвященный выборам в США.

И мы - как всегда - публикуем на нашем сайте наиболее примечательные фрагменты, вот первый из них.

А сейчас - еще один отрывок…

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

- Внеочередной выпуск «Русского дозора» мы посвящаем итогам парламентских выборов в США, их еще называют - выборами в Конгресс. Виктор, я бы хотел сейчас подробнее остановиться на «факторе Зеленского», который, как говорят, также повлиял на исход выборов в США. Сейчас спорят, сильно ли он «подсуропит» Трампу?

Виктор Бут, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников:

- Победа демократов на этих выборах, «голубая волна», как ее сейчас называют многие комментаторы в Штатах, действительно радостное событие для Зеленского… Но хотя даже украинская пресса особо-то и не радуется. Почему? Давайте посмотрим на факты…

- Но прежде - я предлагаю послушать, что сказал мне по этому же поводу заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотова Вячеслав Никонов.

«А.Гамов:

- Вячеслав Алексеевич, главарь киевского режима Зеленский сильно радуется тому, что победили демократы?

В.Никонов:

- Я думаю, да, он радуется очень сильно. В последние недели, если брать зарубежных «агитаторов»,, конечно, Зеленский вносил наибольший вклад в избирательную кампанию Демократической партии. Он выступал на американском телевидении каждый день, иногда по несколько раз в день, по каналам, которые поддерживают демократов, критиковал администрацию Трампа достаточно открытым текстом. С этой точки зрения он должен быть рад, потому что случилось то, чего он добивался. Но как к этому отнесется Трамп - это другой вопрос. А Трамп, я уверен, отнесется к этому очень плохо. У него и так отношение к Зеленскому, как вы понимаете, давно испорчено, но сейчас оно будет испорчено окончательно. Поэтому Зеленскому, я думаю, больше у Трампа, собственно, ловить нечего…»

(см. публикацию полностью)

- Итак, Виктор, вы предлагаете взглянуть на факты - почему даже украинская пресса особо-то и не радуется проигрышу Трампа…

В. Бут:

- Во-первых, Трамп все еще президент, у него есть право вето. Демократам не удалось получить конституционное большинство в обеих палатах парламента для того, чтобы любые решения президента можно было бы отменить. У него действительно право вето.

Плюс новоизбранные сенаторы и представители в палате представителей примут присягу только 3 января, до этого еще дожить надо.

Трамп объявил, что он будет «мистером вето», он будет все ветировать и работать через свои президентские указы.

Хотя потом через несколько часов заявил: мы найдем общий язык со всеми. И стал говорить о том, что он даже простит, кого нужно ему простить.

Естественно, демократы говорят, что им нужно сразу заняться простыми вещами: провести через обе палаты закон об этике. И на основе этих законов запретить всем сенаторам и представителям использовать ту политическую информацию, которая у них есть, для того, чтобы извлекать доходы на бирже, на спекуляциях.

Это серьезный сигнальчик. Плюс мы видим, как демократы сразу заявили, что первой самой жирной, самой вкусной их целью будет Илон Маск, который сказал: раз вы хотите войны, я готов к этой войне.

Нас ожидает довольно интересное событие в следующем году.

Вряд ли внешняя политика как-то кардинально поменяется за ближайшие два года, но можно сказать, что Трамп теперь «хромая утка». И это отразится на его позициях, например, на ближайшей трехсторонней встрече в Шэньчжэне с Си Цзиньпином и Владимиром Путином.

Потому что китайцы понимают, что через два года все может кардинально измениться. Европейцы тоже потирают ладоши. Мы с вами видим, что они как раз в день выборов собрались на встречу, куда прилетел Берлин и Зеленский. И, конечно, они радостно потирали руки, особенно сегодня утром, когда все ожидания от уверенной победы демократов сбылись.

- Очень интересная мысль прозвучала у Виктора. С одной стороны, Трамп традиционно «хромая утка», а с другой, у него остается немало рычагов влияния на развитие ситуации и в своей стране, и в мире. Какие это могут быть ситуации и какие могут быть рычаги?

В.Бут:

- Во-первых, Трамп остается президентом США и верховным главнокомандующим своих вооруженных сил. Поэтому его приказы в соответствии с законами, с конституцией должны исполняться.

Он определяет также и внешнюю политику Соединенных Штатов на период до конца своего президентского срока - до 21 января 2029 года. В этом плане у него есть достаточно рычагов.

Но в США довольно сложное бюрократическое устройство (верховной власти. - А.Г.) и полномочия президента сильно ограничены глубинным государством.

Это, прежде всего, кадровые сотрудники Госдепа, других министерств и ведомств, которые могут где-то что-то саботировать, что-то не проводить.

И сейчас, когда в январе следующего года демократы займутся разборками, естественно, с чего они начнут? Они, видимо, скорее всего, примутся устраивать импичменты. Провести импичмент самому Трампу, наверное, нереально. Тем не менее, попытки будут.

По крайней мере, они замучают Трампа различными слушаниями, где ему придется под присягой отвечать, как на суде, на вопросы всех этих сенаторов и членов палаты представителей.

С кого первого они начнут? Это будет министр войны Пит Хегсет и, естественно, Илон Маск. Мы с вами буквально две недели назад читали, слышали и видели призывы демократов разобраться с компанией Маска, даже ее национализировать. Видимо, Маск и Пит Хегсет будут первыми жертвами. Также будет очень сильная попытка разобраться, как же семья Трампа зарабатывала все это время?.. Особенно, например, спецпосланник Трампа Кушнер, который является его зятем. И все остальные дела.

Это сезон больших скандалов…

(Продолжение следует.)

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