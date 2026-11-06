Вопрос дня: Кого вы считаете самым ярким героем событий 1917-го года? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Рафаэль Гусейнов, секретарь Союза журналистов России:

- Самый яркий персонаж 1917 года, это, конечно Владимир Ленин. Это человек, который революцию сначала замыслил, потом осуществил и воспользовался ее плодами. А ведь партия большевиков не была в то время самой крупной и авторитетной, но она была самой решительной и дисциплинированной. Ленин — это человек, который повернул судьбу крупнейшего государства в мире, и все годы, пока не пришел Горбачев, мы фактически жили в стране, которую построил Ленин - во всяком случае, заложил ее основы.

Юрий Кнутов, историк, директор музея войск ПВО:

- Героев нет. После февральской революции и члены царской семьи носили красные банты, и буржуазное правительство… Потом началась гражданская война — ну какой тут может быть героизм, когда представители одной в широком смысле нации убивают друг друга?

Кстати, напомню, что Ленин в своих работах прямо называл события 1917 года «октябрьским переворотом».

Анатолий Бароненко, народный депутат РСФСР (1990–1993 гг.)

Однозначно Троцкий. Когда Временное правительство вызвало на суд и Ленина, и Троцкого, пришёл только Троцкий. Своим появлением на суде он укрепил авторитет среди рабочего класса Петрограда и доказал, что никакой вины за ним нет. Он играл одну из ключевых ролей в организации Октябрьского восстания. В то время Ленин скрывался сначала в Финляндии, а затем на конспиративных квартирах в Петрограде.

После победы восстания многие воспринимали происходящее как воплощение идей Ленина, но целый ряд ключевых формулировок и лозунгов тех дней действительно принадлежал Троцкому.

Михаил Муромов, певец, композитор

- Для меня самый яркий герой событий 1917 года это Владимир Маяковский. Человек, стихи которого запечатлели то революционное время.

Сергей Станкевич, историк, политолог

- Лени был ярким. Но, вообще-то Октябрьский переворот был осуществлен под руководством Троцкого. От этого никуда не деться - Ленин до последнего скрывался. А Троцкий восстанием руководил. Но, на мой взгляд, самым запомнившимся персонажем 1917-го был петербургский обыватель. Который на следующий день после революции проснулся - и ничего не заметил. Сотни тысяч горожан жили прежней жизнью. Никакой сенсации не произошло для них. Они считали, что история идет нормально - и ничего не перевернулось.

Елена Драпеко, депутат Госдумы шести созывов, заслуженная артистка России:

- Владимир Ленин — ярче его не было и нет. Он определил все не только в том году. Он поставил точку в том хаосе сумасшедшего 1917-го года. Я очень хорошо знакома и с историей того периода, и с жизнью Ильича хорошо знакома - и могу говорить об этом уверенно.

Влад Маленко, поэт, член правления Союза писателей России

Семнадцатый год двадцатого столетия - кровавый и отчаянный ребёнок семнадцатого века.

Сверхперегрузка истории явила миру реактивное ускорение времени. Страсти по русской душе, эта космическая мистерия непостижимым образом обеспечила восхождение человека к самому себе. Парадоксальным и безжалостным своим ходом начала подготовку к сияющему пасхальному 1945 году.

Огненный шар, а в нем - Владимир Ленин, Феликс Дзержинский, Александр Блок, Шолохов, Андрей Платонов, Маяковский, Петров-Водкин, Дзига Вертов, Михаил Булкагов….

Ветер истории с божьим бичом в руках - вот главный герой семнадцатого года.

Олег Романько, заведующий кафедрой истории России Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского:

- Я бы назвал Александра Колчака и Петра Врангеля. В 1917 году они действительно оказались в центре событий, но их «слава» в тот год была разной, так как отражала разные грани кризиса старой армии. Вице-адмирал Александр Колчак успел прославиться тем, что руководил минной блокадой пролива Босфор. Это серьезно ограничило действия германо-турецкого флота в Черном море. А еще он всегда мог пойти против системы, что тоже порой ускоряло ход победы. Хоть и порицалось властями. А Петр Врангель смог сделать военную карьеру и привести войско к военным достижениям, несмотря на общий развал флота.

Алексей Усов, актёр, режиссёр Саратовского театра кукол:

- Я бы ответил - Михаил Булгаков самый яркий герой эпохи. И его «Белая гвардия». Для меня это сложное произведение, психологическое, без громких лозунгов и плакатов».

Юлия Ромайкина, к.ф.н., доцент кафедры «Медиакоммуникации» СГТУ имени Гагарина:

Для меня самый яркий участник революционных событий 1917 года - мой земляк Василий Иванович Чапаев. В городе Пугачеве Саратовской области (откуда я родом) находится мемориальный Дом-музей В.И. Чапаева, где хранятся его личные вещи: папаха и бурка - неотъемлемая часть образа Чапаева, его телефон, гармошка, предметы быта (вязаная скатерть, супница, подстаканник, зеркало). Чапаев активно способствовал установлению советской власти в Саратовской области.

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