Владимир Путин поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы

Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Федеральной службы по финансовому мониторингу. Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

25 лет назад, 1 ноября 2001 года, в России появилась финансовая разведка. Торжественный вечер в честь этой даты прошел 5 ноября в Государственном Кремлевском Дворце.

Поздравить финансовых разведчиков и наградить отличившихся сотрудников службы приехал президент Владимир Путин. Именно он 25 лет назад подписал закон о создании Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу, который в 2004 году был преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

- Вы на деле доказали, что российская финансовая разведка способна работать на уровне лучших мировых стандартов, а в чем-то и получше, в чем-то превосходить стандарты. Сегодня Росфинмониторинг по праву считается одним из ключевых элементов обеспечения финансовой безопасности России, ее государственного и экономического суверенитета, — заявил Путин.

Отдельное внимание Владимир Путин уделил новым вызовам.

Фото: Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

- Часто угрозы формируются за пределами России. Международные криминальные группировки, да и зарубежные спецслужбы применяют самые современные технологии, используют криптовалюты и другие платежные инструменты для прикрытия преступных и теневых расчетов, все чаще пытаются тянуть в свои схемы несовершеннолетних и вообще молодых людей, — отметил президент.

Поэтому нужно совершенствовать работу службы, ужесточать контроль за подозрительными операциями и продолжать технологическую модернизацию Росфинмониторинга, чтобы оперативно и с соответствующим результатом реагировать на угрозы.

- Задача - защитить людей, оградить молодых людей, да и старшее поколение от угроз, купирование которых вы занимаетесь, - подчеркнул президент.

Президент пожелал сотрудникам службы крепкого здоровья и новых успехов в работе.

"Комсомолка" присоединяется к поздравлениям и желает всем сотрудникам Росфинмониторинга всего самого доброго, а еще - улучшения не только финансовой безопасности, но и финансового благополучия!

А про самые интересные дела Росфинмониторинга за 25 лет читайте здесь.

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