«Интерны» возвращают на экраны: как минимум две главные звезды сериала уже отказались от съемок — кто сыграет?

Фото: кадр из сериала «Интерны»

Как уже понял современный российский зритель, новое — это хорошо (или не очень) забытое старое. За последнее время на малые экраны вышли возрожденные «Букины», «Папины дочки», «Универ», спецсерия «Наша Russia», а еще на подходе «Фабрика звезд» и даже приквел «Бумера».

Но это еще не все. Телеканал ТНТ, осознав, что лучше всего продается ностальгия, не только запустил целую франшизу винегретных комедий, где воспроизводится и советская, и голливудская, и современная киноклассика, но и культовый медицинский сериал «Интерны» решил вернуть. И это не шутка.

Еще в октябре текущего года на презентации телеканала было объявлено, что «Интерны» вернутся.

— В проекте вновь появятся доктор Быков, Купитман и Кисегач, — заявили создатели.

Вадим Демчог и Илья Глинников. Фото: кадр из сериала «Интерны»

Это значит, что Иван Охлобыстин, Вадим Демчог и Светлана Камынина уже дали предварительное согласие. Артистам во время интервью почти всегда задают вопрос о ребуте медкома и, конечно, приходится фантазировать. К примеру, Охлобыстин чаще всего хвалил коллег и вспоминал про характеры, созданные артистами, с теплотой: Демчога называл «большим молодцом», Кристину Асмус, сыгравшую Варю Черноус, «светлой глупой девочкой», а Александра Ильина-младшего, отвечавшего за образ самого тупого из интернов Лобанова, отметил особенно.

— Людей вообще не заботило, что он не самый умный, — полагает Иван. — Он благороден был, он за девочку заступился, он любил женщину, искренне страдал, он цельный, и это больше импонировало, чем персонаж очкарика-интерна Левина (Дмитрий Шаракоис).

Иван Охлобыстин. Фото: кадр из сериала «Интерны»

Новости о перезагрузке «Интернов» Охлобыстин встретил со смешанными чувствами, вспоминая марафон многочасовых смен.

— Я и рад, и напуган, потому что тогда за пять с половиной лет я чуть не сдох, — признался актер. — Но было за что бороться (гонорары были хорошими — Авт.). Молодые ребята (артисты, с которыми я снимаюсь), говорят, что активно ходят на кастинги. В «Интернах» был очень хороший коллектив. Я надеюсь, что так и будет. Костяк хороший, комедийный!

Однако не все так радостно приняли неожиданный поворот. Так, хваленый Охлобыстиным актер Александр-Ильин младший отрицательно ответил в соцсетях на вопрос, планирует ли он возвращаться к образу Лобанова.

Александр Ильин-младший. Фото: кадр из сериала «Интерны»

Открестился от проекта и Илья Глинников — исполнитель роли Глеба Романенко (друга и антипода Лобанова) уверяет, что не хочет этого.

— Вернусь ли я? Думаю, что ну вряд ли, — сказал актер. — Нет, не хочу.

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Илья Глинников. Фото: кадр из сериала «Роддом»

Артист продолжает линию «Интернов» в другом медицинском сериале — «Роддом». Он играет акушера-гинеколога.

Очень сильно маловероятно появление и Дмитрия Шаракоиса, сыгравшего интерна Бориса Левина. Как сообщал KP.RU, еще до начала СВО артист уехал строить карьеру в Лондон, где столкнулся с жестокой реальностью: ел просрочку, пил из-под крана, жил на гостевом диване у фанатов «Интернов», брал бесплатные соусы в «Макдональдсе», красил стены, трудился официантом, размышлял о суициде — и только в последнее время стал удачно проходить кинопробы (правда, только на роль не очень приятных русских, само собой). А еще Дмитрий ведет стримы и собирает за них деньги с подписчиков, играя в видеоигры. Возвращаться в Россию артист не собирается.

Азамат Мусагалиев. Фото: кадр из сериала «Интерны»

Наверняка найдется время на съемки и у Азамата Мусагалиева, который активно работает в нашей стране, — в «Интернах» он появился позже костяка и сыграл изворотливого терапевта Тимура Алабаева.

Аглая Тарасова. Фото: кадр из сериала «Интерны»

Согласны ли на возвращение другие звезды сериала «Интерны» — Светлана Пермякова (Любовь Михайловна Скрябина), Аглая Тарасова (Софья Калинина), Один Байрон (Фил), Яна Гурьянова (Полина Ульянова) и другие — пока неизвестно.

Так или иначе, перезапуск сериала «Интерны» состоится на ТНТ не раньше 2027 года.

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