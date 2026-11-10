Какие новинки везут в Россию: речь про кроссоверы глобальных брендов

Российские дилеры назвали цены на новые кроссоверы Mercedes, Audi и Lexus. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

Ноябрь 2026 года оказался особенно активным для российского рынка автомобилей, поступающих по схемам параллельного импорта. Дилеры стремятся увеличить объемы поставок и успеть ввезти как можно больше машин до очередного повышения утилизационного сбора. О новых предложениях для российских покупателей сообщает издание AutoNews.

Среди наиболее заметных новинок месяца оказались премиальные внедорожники и кроссоверы Mercedes-Benz GLE, Audi Q7 и Lexus LX.

В частности, Mercedes-Benz GLE уже доступен в России с дизельным силовым агрегатом мощностью 367 л. с., работающим совместно с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. За такой автомобиль продавцы запрашивают от 19 до 20 млн рублей.

Бензиновая модификация модели с трехлитровым двигателем мощностью 381 л. с. должна появиться в дилерских центрах до конца ноября. Ее предварительная стоимость оценивается в 24–25 млн рублей. Кроме стандартного кузова, покупателям предлагают Mercedes-Benz GLE Coupe. Эта версия комплектуется аналогичным дизельным мотором, а ее цена составляет приблизительно 21 млн рублей.

Еще одной новинкой стал Audi Q7 с гибридной силовой установкой, развивающей 299 л. с. Стоимость такого кроссовера достигает 20,5 млн рублей. В техническое оснащение входят электрический компрессор, стартер-генератор и адаптивные амортизаторы.

На российский рынок также поступила гибридная версия Lexus LX 700h. Минимальная цена внедорожника составляет 19,1 млн рублей. Помимо стандартного исполнения, доступна специальная модификация Overtrail. Она отличается оригинальными элементами внешнего оформления и шинами, предназначенными для передвижения по бездорожью. За такой вариант придется заплатить не менее 19,5 млн рублей.

В сегменте автомобилей несколько доступнее предлагается мягкогибридный Volvo XC90. Стоимость этой модели начинается от 10,8 млн рублей.

Еще одной ожидаемой новинкой стала Mazda EZ-60 с гибридной силовой установкой. Предполагается, что автомобиль будет стоить около 5 млн рублей. Ранее российским покупателям эта модель была доступна преимущественно по предварительным заказам, однако теперь ожидается появление машин непосредственно в продаже.

Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.