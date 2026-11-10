475 тысяч машин под отзывом: корейцы оказались в числе лидеров антирейтинга

Росстандарт назвал число отозванных в России в 2025 году авто. ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom

По итогам 2025 года в России отзывные кампании охватили приблизительно 475 тыс. автомобилей. Такие данные содержатся в презентации руководителя Росстандарта Антона Шалаева, которую он представил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, сообщает ТАСС.

Наиболее масштабные сервисные акции затронули несколько крупных автомобильных брендов. В частности, владельцам Hyundai пришлось проверить около 99,3 тыс. машин, под отзыв попали почти 80 тыс. автомобилей Kia. Еще 16,9 тыс. транспортных средств пришлось на марку GAC.

В общей сложности за последние пять лет в России было отозвано более 1,7 млн автомобилей. Эти сведения также приведены в материалах главы Росстандарта.

Отдельное внимание ведомство уделяет проверке безопасности грузового транспорта, поступающего из-за рубежа. По словам Антона Шалаева, с 2025 года в этом направлении ведется масштабная работа. Одной из выявленных проблем стала практика, которую называют «золотым эталоном».

Суть схемы заключается в несоответствии между автомобилем, проходящим процедуру сертификации, и машинами, которые впоследствии поставляются на российский рынок. Для получения необходимых разрешительных документов производители представляют транспортное средство в максимально оснащенной комплектации, соответствующей требованиям безопасности. Однако в реальных поставках могут оказаться аналогичные модели с совершенно другим оборудованием, которое уже не отвечает установленным нормам.

Росстандарт начал пресекать подобные нарушения в рамках усиленного контроля за импортными грузовиками. Как сообщил Шалаев, только за 2025 год ведомство остановило около 65 тыс. грузовых автомобилей, причем основную часть этой партии составляла техника китайского производства.

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