Пола МакКартни признали миллиардером: основной доход принесли не песни The Beatles. Фото: Chris Walter/Photofeatures International/Global Look Press

Многие полагали, что Пол МакКартни уже давно накопил миллиард долларов. Но нет, только сейчас журнал Forbes официально оценил его состояние — и даже не в миллиард, а в $1,4 миллиарда. Он — только третий на планете музыкант из ныне живущих, чьи доходы перевалили за эту приятную отметку: его опережают Тейлор Свифт ($2 млрд) и Jay-Z ($2,8 млрд).

Авторы напоминают, что знаменитый музыкант родился в рабочем районе Ливерпуля, рос, хоть и не в нищете, но точно не в роскоши. И даже став участником легендарного квартета The Beatles и одним из самых знаменитых людей в мире, получал не так уж много: права на песни принадлежали другим людям, сами битлы получали буквально копейки с каждого проданного альбома.

Но в конце 60-х, незадолго до распада группы, все изменилось. МакКартни основал собственное издательство MPL Communications. И «начал активно скупать права на произведения других артистов — за десятилетия до того, как бум на музыкальные каталоги взвинтил их стоимость до небес. Он приобрел каталог рок-н-ролльного исполнителя Бадди Холли, партитуры бродвейских мюзиклов, права на бессмертные рождественские хиты. Сегодня Маккартни владеет огромным портфелем музыкальных прав. Всякий раз, когда песню Blue Suede Shoes включают на стриминговых сервисах или школьный театр ставит мюзикл «Бриолин», Маккартни получает доход. Компания MPL, в собственности которой находятся тысячи песен и которая, вероятно, приносит десятки миллионов долларов выручки ежегодно, сегодня является крупнейшим бизнес-активом Маккартни; ее стоимость оценивается как минимум в четверть миллиарда долларов» — пишет Forbes.

История с авторскими правами на все, что связано с The Beatles — долгая и сложная (в 80-е каталог песен, например, приобрел Майкл Джексон, а в 1990-х - компания Sony). Но МакКартни всю дорогу упорно боролся за то, чтобы оставшиеся в живых участники The Beatles и наследники умерших тоже не оставались без денег. Журнал отмечает: «После множества судебных исков, переговоров и пересмотров соглашений с лейблами, владеющими записями группы, холдинговая компания коллектива Apple Corps теперь ежегодно получает более 50 миллионов долларов от стриминга, продаж виниловых пластинок и фирменной атрибутики The Beatles. Пол, Ринго, а также наследники Джона и Джорджа получают по 25% дохода — по оценкам Forbes, каждый из них заработал на этом более 150 миллионов долларов».

А еще МакКартни заработал сотни миллионов на мировых турне, удачно вкладывал сбережения в недвижимость и коллекцию произведений искусства, включающую работы Пикассо и Магритта... Вот так и набежали эти $1,4 млрд.

Forbes напоминает, что, когда в 1965-м МакКартни спросили: «Как изменили вас деньги?», он дал знаменитый ответ: «Они сделали меня богаче». А еще как-то говорил: «Писать музыку не ради денег, а исключительно ради искусства и любви — это благороднее? Думаю, одно другому не мешает. Я рад, что могу наслаждаться и тем и другим».

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