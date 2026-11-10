В ночь на 10 ноября по военным и энергетическим объектам Украины были нанесены удары. Фото: REUTERS.

Ночь на 10 ноября прошлась по энергетике центра Украины лесенкой: от магистральной подстанции 330 кВ до районных на 110. Плюс три судна под Одессой.

Днепропетровская область

Первый прилет пришелся еще на вечер. Около 19:00 в Вольногорске Каменского района загорелся объект «Укрэнерго». По сводке Минобороны России, это подстанция 330 кВ. Узлы такого класса раздают ток целым районам. В тот же вечер ДТЭК сообщил о «повреждении важного энергооборудования региона»: без света осталась большая часть Днепропетровска и Каменского, обесточена критическая инфраструктура, графики отменены, введены экстренные отключения.

В Днепропетровске встали трамваи и троллейбусы, в части города ждут перебоев с водой из-за аварийных работ на водоводе. В Каменском замерли все четыре трамвайных маршрута. За три дня удары получили около десяти объектов «Днепровских электросетей». Ночью к списку добавился Кривой Рог: глава Совета обороны города Вилкул сообщил об атаке на «объекты критической инфраструктуры».

Под удар попал центр крупнейшей телекоммуникационной компании "Киевстар" Фото: REUTERS.

Полтавская область

В Кременчуге Минобороны отчиталось о подстанции 154 кВ. Начальник Полтавской областной военной администрации Дякивнич подтвердил прилет по «промышленному предприятию». Город и так живет «впроголодь»: местная ТЭЦ разрушена, тепло в дома подают поэтапно, а аварийные отключения ложатся поверх почасовых, и света может не быть до 10 часов подряд. Ближе к полуночи досталось и Полтавскому району, и снова «объект энергетики». После взрыва в отдельных микрорайонах Полтавы пропали электричество и вода.

Киевская область

Две подстанции 110 кВ, в Переяславе и Яготине - восток области, трасса на Полтаву. Мониторинговые каналы около полуночи вели туда реактивные беспилотники. На вторник отключения в области объявлены во всех 12 подочередях, от 14 до 17 часов в сутки. Первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль признал, что хуже всего сейчас в Киеве и Днепропетровске. И пожаловался на новую тактику: реактивные дроны ищут цель сами, через mesh-сети и искусственный интеллект, поэтому точность выросла.

В Киеве поражен крупный складской комплекс Фото: REUTERS.

Черное море

По данным Минобороны, северо-восточнее Одессы поражены сухогруз с вооружением и военным имуществом и танкер с горючим для ВСУ, а восточнее еще один сухогруз с грузом двойного назначения.

В Киеве насчитали с начала года больше 570 атак на суда и жалуются, что Черное море стало самым опасным для судоходства в мире. Ну а кто первый начал-то?

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