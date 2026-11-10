Кроссовер Kia с клиренсом 185 мм дешевле двух миллионов: в Россию везут KX1

В Россию приехал новый бюджетный кроссовер Kia,. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom

На российском рынке появилось еще одно бюджетное предложение из Китая — компактный кроссовер Kia KX1. Несмотря на внешнее сходство с обычным городским хэтчбеком, модель имеет некоторые внедорожные особенности. В частности, дорожный просвет достигает 185 мм, а нижняя часть кузова по периметру защищена пластиковым обвесом.

По информации «Автоновостей дня», основанной на изучении объявлений о продаже автомобилей, заказать новый Kia KX1 можно по цене от 1,69 до 1,75 млн рублей. Подобные предложения обнаружены в Москве, Самаре, Краснодаре, Астрахани, Уфе, Красноярске, Кирове, Тюмени, Омске, Томске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Твери, Смоленске, Архангельске и других российских городах.

Машины, которые уже находятся в России и доступны для немедленной покупки, обходятся дороже. Согласно опубликованным объявлениям, наиболее привлекательные предложения зафиксированы в Иркутске и Красноярске. Там новые Kia KX1 продаются примерно за 1,75 млн рублей.

В Чебоксарах стоимость модели составляет 1,77 млн рублей, в Магнитогорске — 1,8 млн рублей. В Тюмени за автомобиль просят от 1,89 млн рублей, а в Ростове-на-Дону — около 2,02 млн рублей.

Самое дорогое из перечисленных предложений обнаружено в Ярославле. Один из крупных дилерских центров оценивает Kia KX1 минимум в 2,66 млн рублей без учета возможных скидок.

Все представленные на российском рынке Kia KX1 имеют одинаковую техническую начинку. Под капотом установлен атмосферный бензиновый двигатель G4LC объемом 1,4 литра, развивающий 100 л. с. Этот силовой агрегат хорошо знаком российским автомобилистам по моделям Kia Rio, Rio X-Line, Kia Ceed, Hyundai Solaris и Hyundai i30.

В паре с мотором работает бесступенчатая трансмиссия CVT семейства Kappa. Ее конструкция разработана с использованием решений японского вариатора Jatco JF015E. Независимо от комплектации Kia KX1 предлагается исключительно с передним приводом.

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