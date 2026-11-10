XCite на исходе: в России осталось менее 200 автомобилей марки

Сток автомобилей XCite в России практически закончился. Фото: сайт фоттон

Запасы автомобилей марки XCite у российских дилеров практически исчерпаны. Об этом рассказал руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, оценивший оставшиеся объемы машин на рынке. По итогам октября 2026 года на учет в России поставили всего 56 автомобилей XCite. Для сравнения: за аналогичный месяц прошлого года было зарегистрировано 1687 экземпляров. Таким образом, показатель сократился примерно на 97%. За январь–октябрь текущего года продажи марки достигли 1121 машины. Это на 89% меньше результата за тот же период 2025-го, когда покупатели приобрели около 11,1 тысячи автомобилей.

Всего с момента появления XCite на российском рынке было реализовано порядка 19,5 тысячи машин. Принимая во внимание объемы выпуска, совокупный остаток автомобилей по всей стране, по оценке Целикова, составляет не более 200 экземпляров.

Эксперт также напомнил историю проекта. Производство автомобилей XCite организовали на петербургском предприятии, ранее принадлежавшем Nissan. Сборка продолжалась с апреля 2024 года по май 2025-го, после чего проект закрыли. Под российской маркой выпускались модели, созданные на базе кроссоверов Chery Tiggo 7 и Tiggo 8. Их реализацией занимались дилерские центры LADA.

Ранее Сергей Целиков сообщал, что производство всей модельной линейки XCite было окончательно прекращено в начале 2025 года. За время существования проекта предприятие выпустило чуть менее 19,7 тысячи автомобилей. Основную часть объема составили 15,2 тысячи кроссоверов X-Cross 7, еще около 4,5 тысячи пришлось на X-Cross 8.

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