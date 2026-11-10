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Авто10 ноября 2026 8:38

Перепутали перед и зад: владельцы BYD Datang пожаловались на опасный дефект колес

Владельцы BYD Datang обвиняют производителя в ошибке при установке колес
Илья МАСЮК
Владельцы BYD Datang обвиняют бренд в ошибке при установке колес. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom

Владельцы BYD Datang обвиняют бренд в ошибке при установке колес. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom

Владельцы китайских кроссоверов BYD Datang обнаружили заводской дефект, способный негативно сказаться на безопасности автомобилей. Как сообщает издание CarNewsChina, на производстве допустили ошибку при монтаже колес, из-за которой машины получили неправильно собранные комплекты.

Среди последствий неисправности автомобилисты отмечают ускоренный износ покрышек, проблемы с удержанием прямой траектории и непривычное поведение машины при управлении. Кроме того, некорректная работа колес может создавать помехи для функционирования электронных систем помощи водителю.

По данным издания, дефект обнаружен на одной из заднеприводных модификаций BYD Datang, оснащенной аккумулятором максимальной емкости. В этой версии используются 20-дюймовые диски разной ширины, рассчитанные на установку шин с различными параметрами.

Как утверждают покупатели, во время сборки сотрудники предприятия перепутали диски для передней и задней осей. При этом сами покрышки разместили правильно. В итоге на задней части автомобиля оказались колеса с несоответствующими характеристиками: широкие шины установили на слишком узкие ободы.

Теперь владельцы BYD Datang пытаются добиться от производителя устранения последствий производственной ошибки. В частности, они настаивают на бесплатной замене полного комплекта дисков и покрышек, а также требуют продлить гарантию на элементы подвески и другие компоненты ходовой части.

На данный момент китайская компания BYD официально не прокомментировала претензии покупателей и не объявила о мерах по устранению выявленного недостатка.

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