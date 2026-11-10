Volkswagen Bora снова в России: сколько стоит и как оснащен седан

Volkswagen Bora вернулся в Россию. Фото: пресс-служба бренда

Седан Volkswagen Bora вновь появился в продаже на российском автомобильном рынке после некоторого отсутствия. Об этом стало известно «Российской газете», изучившей предложения продавцов из разных регионов страны.

Представленные автомобили производятся в Китае на совместном предприятии FAW-Volkswagen. Все доступные российским покупателям версии оснащаются двигателями мощностью до 160 л. с. Большинство предложений предполагает поставку машины под заказ, однако отдельные экземпляры уже находятся в наличии. Продавцы предлагают Volkswagen Bora в различных городах России — от Владивостока до Самары.

Один из частных продавцов готов организовать доставку нового седана во Владивосток. В указанной версии предусмотрен трехцилиндровый турбированный двигатель объемом 1,2 литра мощностью 112 л. с. В паре с ним работает семиступенчатая роботизированная трансмиссия DSG. Среди особенностей оснащения также заявлен салон с отделкой экокожей.

Более дорогие варианты модели можно приобрести непосредственно из наличия в Краснодаре. Стоимость таких автомобилей достигает 2 125 000 рублей. Они комплектуются 1,4-литровым турбомотором, развивающим 150 л. с. Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.