Выкладки эксперта: что произошло в РФ с продажами машин за неделю

Показатели продаж авто в РФ за неделю. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

Несмотря на то что 45-я неделя 2026 года в России была праздничной и включала лишь четыре рабочих дня, один сегмент авторынка показал уверенный рост. Согласно статистике главы аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, опубликованной в его Telegram-канале, речь идёт о лёгких коммерческих автомобилях (LCV).

Реализация LCV за отчётный период увеличилась на 3,2% по сравнению с 44-й неделей. В годовом выражении рост оказался значительно более впечатляющим — сразу на 35,4%. Всего за неделю было зарегистрировано 1669 таких машин. Таким образом, даже сокращенный рабочий график не помешал коммерческому сегменту показать положительную динамику.

Остальные сегменты рынка оказались в минусе. За минувшие семь дней на учёт встали 27,7 тыс. новых легковых автомобилей — на 10,4% меньше, чем неделей ранее. К аналогичному периоду прошлого года падение оказалось незначительным — всего 1,6%, что Целиков оценил как обнадёживающий сигнал. Продажи грузовиков также ушли в минус: зарегистрировано 993 новых грузовых автомобиля, что на 4,9% меньше предыдущей недели и на 1,5% ниже прошлогоднего показателя.

Ранее, по итогам 43-й недели, Целиков фиксировал рост во всех сегментах авторынка. Однако тогда регистрации LCV оказались ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Нынешняя неделя изменила картину: коммерческий транспорт стал единственной категорией, продемонстрировавшей рост, тогда как легковые и грузовые автомобили продолжили снижение.

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