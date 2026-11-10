От «Москвича» до китайских кроссоверов: на чем теперь ездит российская полиция

На чем ездит полиция РФ. Proshkin Aleksandr / Shutterstock.com / Fotodom

Издание AutoNews изучило, как за последнее время изменился автомобильный парк МВД и какие машины теперь используют российские полицейские.

Согласно анализу государственных закупок и публикаций в социальных сетях правоохранительных органов, автопарк ведомства постепенно меняется. Привычные ранее Ford, Skoda, Toyota, Volkswagen и BMW уступают место отечественным и китайским моделям. При этом среди новых служебных автомобилей встречаются и достаточно необычные экземпляры.

Представители МВД пояснили, что приобретение транспорта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и установленными ограничениями. Закупки иностранных машин регулируются Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года и постановлением правительства РФ № 1875 от 23 декабря 2024 года. Техническое обслуживание и ремонт служебного транспорта выполняются на основании государственных контрактов.

Закон № 44-ФЗ определяет порядок проведения закупочных процедур: ведомства размещают тендеры, формируют технические требования и выбирают поставщиков на конкурсной основе. Постановление № 1875 устанавливает механизм национального режима, направленный на поддержку российских производителей. В частности, при наличии предложения отечественного автомобиля заявки на поставку зарубежных аналогов могут быть отклонены.

Вместе с тем законодательство допускает исключения. Если для выполнения определенных служебных функций необходима конкретная модель или марка автомобиля, МВД может подготовить соответствующее обоснование и провести закупку нужной техники.

Одним из новых представителей полицейского автопарка стал лифтбек «Москвич 6». Такие машины уже появились на улицах Москвы. По габаритам модель сопоставима со Skoda Octavia, а ее техническим родственником является китайский JAC A5 Plus.

На российском рынке «Москвич 6» предлагается с бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 136 л. с. В качестве трансмиссии используется вариатор, а в более дорогих исполнениях устанавливается шестиступенчатая роботизированная коробка передач. Стоимость автомобилей 2025 года выпуска находится в диапазоне от 2,424 млн до 3,374 млн рублей.

Еще одна модель, замеченная на службе у полиции, — кроссовер «Москвич 3». Автомобили получили специальную цветографическую схему и необходимое служебное оснащение. Цена версии 2026 года начинается от 1,999 млн рублей.

В региональных подразделениях МВД также активно используют Lada Granta. Эти седаны относятся к числу наиболее бюджетных новых автомобилей российского рынка: минимальная стоимость модели составляет около 850 тысяч рублей.

В Новосибирской области полицейский автопарк пополнился седанами Lada Vesta. Их основная задача - обеспечить быстрое прибытие сотрудников правоохранительных органов на места происшествий.

Для работы в регионах со сложными дорожными условиями востребованы и внедорожники. Так, подразделения МВД Брянской области получили Lada Niva Legend. В Пензенской области полицейским передали УАЗ «Патриот», который должен повысить эффективность реагирования на различные происшествия.

Изменения затронули и автомобили дорожно-патрульной службы. Использовавшиеся ранее кроссоверы Haval F7 получили обновленное оформление: заводские обозначения марки заменили на эмблемы ДПС.

Кроме того, в распоряжении сотрудников Госавтоинспекции Архангельской области появились кроссоверы под брендом Rosva Motors. Речь идет о Citroën C5 Aircross, производство которого организовано на предприятии в Калуге.

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