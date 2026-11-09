Спецпосланник Трампа Джаред Кушнер. Фото: Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images

Завтра в Объединенных Арабских Эмиратах, в Абу-Даби, стартуют трехсторонние переговоры России, Украины и США. Предыдущая встреча в таком формате была в январе. Но в феврале началась война с Ираном, и процесс встал на паузу.

По сравнению с прошлым переговорным раундом многое изменилось. Скудоумный план Зеленского бомбить объекты российской инфраструктуры привел к тому, что ВС РФ резко активизировали удары по незалежной. А Дональд Трамп вместе с Республиканской партией из-за фиаско в Иране потерял Конгресс: с января будущего года большинство там станет демократическим.

Но, судя по настрою президента США, чувствовать себя «хромой уткой» он не собирается. Эмиссары Зеленского, конечно, могут бегать в Абу-Даби за угол к европейским друзьям в поисках поддержки, но Трамп уж показал, что значит для украинцев на практике пока даже еще не отключение «Старлинка» - просто его замедление.

О том, чего хочет добиться на на переговорах с Россией и Украиной американская сторона, заявил спецпосланник Трампа Джаред Кушнер. А мы обсудили эту тему с экспертами.

Европе за столом трехсторонних переговоров места не нашлось. Однако европейцы отправляют в Абу-Даби большой десант - по выражению источника в НАТО, это будет «группа поддержки Украины», куда войдут представители Альянса, Еврокомиссии, Франции, Германии, Британии, Италии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня подчеркнул: главным пунктом обсуждения станут «вопросы безопасности России и Украины и в целом в регионе». А европейские политики твердят: никакая «новая архитектура безопасности» Старому Свету не нужна.

Для Москвы такая позиция неприемлема. Ведь не может быть никакого прочного мира без гарантий Запада нашей стране о том что незалежная вновь не станет воевать при его поддержке.

«РАНО ТОРЖЕСТВУЮТ»

Накануне переговоров в Абу-Даби Трамп в интервью CBS News заявил: границы незалежной изменятся («Будет несколько иная форма») и обвинил Украину в «огромном неуважении» к России.

Между тем «огромное неуважение» к самому Дональду проявили и европейские политики, и Зеленский, которые откровенно топили президента США перед выборами в Конгресс.

«Европейцы рано торжествуют. Определение внешней политики Соединенных Штатов в соответствии с законом остается прерогативой президента», - комментирует KP.RU американист Геворг Мирзаян. - Представители Европы могли бы участвовать в переговорах, если бы заняли более нейтральную позицию, хоть в чем-то учитывающую интересы России. Но они категорически не хотят этого делать, не понимая: дальше условия для Европы в конфигурации общей безопасности будут хуже».

Мирзаян напоминает: в будущем году чуть ли не в половине стран Евросоюза пройдут выборы. А бунты во Франции, Италии ярко показали – люди в ЕС не готовы терпеть лишения ради режима Зеленского.

«ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ ВОЙНЫ»?

Автор книги о Дональде Трампе, журналиста-международник Владимир Михеев уверен: «Вначале Трамп рассматривал этот конфликт как спор о территориях между Россией и Украиной – как бизнесмену, ему такое понимание было ближе всего. Сейчас он понимает, что речь идет о безопасности РФ.

Хочется надеяться, что вскоре Трамп окончательно поймёт – устраивающий Россию мир отвечает и интересам безопасности США, и мира в целом.

Европа этого, увы, не понимает, а потому спонсирует Зеленского. Это тормозит мирный процесс – в итоге, скорее всего, и в Абу-Даби мы получим еще один «пристрелочный» раунд. Он послужит углублению всё того же понимания, а не даст реальные результаты».

Спецпосланник Трампа, его зять Джаред Кушнер сегодня прямым текстом объяснил в соцсети, на что рассчитывает Белый дом: перед началом встречи в ОАЭ Кушнер и Стив Уиткофф отдельно побеседуют с украинцами, представителями НАТО и Европы о «контурах послевоенного будущего».

По словам Кушнера, Вашингтон хочет организовать прямые переговоры России и европейцев: «Важная часть этого процесса — побудить все стороны всерьёз задуматься о том, что будет после войны».

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