Похудевшая Светлана Пермякова, элегантная Елена Ханга и Дмитрий Дибров с возлюбленной: звездные образы на юбилее журнала «Вокруг света»

66-летний Дмитрий Дибров появился на вечере в компании возлюбленной, 44-летней Екатерины Гусевой. Фото: пиар-служба Shkulev Holding

В Московском международном Доме музыки прошел торжественный вечер по случаю 165-летия научно-популярного и страноведческого журнала «Вокруг света». На юбилее издания собрались такие звезды, как: Дмитрий Дибров, Светлана Пермякова, Елена Ханга, Влад Лисовец, Надежда Ангарская и многие другие.

66-летний Дмитрий Дибров появился на вечере в компании возлюбленной, 44-летней Екатерины Гусевой. Дмитрий был одет в стильную кожаную куртку и свободные брюки, а Екатерина остановила выбор на приталенном темном жакете и широких джинсах. Многие отметили, что Дибров заметно похудел и помолодел при Екатерине. Кстати, от шампанского на фуршете постройневший ведущий отказался. А вот Екатерина угостилась бокалом игристого.

Дмитрий Дибров и Екатерина Гусева. Фото: пиар-служба Shkulev Holding

Среди гостей была замечена и 54-летняя Светлана Пермякова, похудевшая на 25 килограммов. Светлана, которая вновь остригла волосы, сочетала белый жакет с черными брюками и песочными лоферами.

Светлана Пермякова. Фото: пиар-служба Shkulev Holding

На юбилее страноведческого журнала состоялся редкий светский выход Елены Ханги. 64-летняя ведущая появилась в песочном трикотажном платье, которое сочетала с высокими чёрными сапогами на каблуке. Образ звезда дополнила сумочкой с тиснением под крокодила.

Елена Ханга. Фото: пиар-служба Shkulev Holding

Мероприятие посетила и Надежда Ангарская, постройневшая на 42 килограмма! 43-летняя актриса скомбинировала элегантный черный жакет с темными джинсами и туфлями на каблуке. Выглядела Надежда потрясающе. Казалось, что Ангарская не только похудела, но и помолодела лет на 10.

Надежда Ангарская. Фото: пиар-служба Shkulev Holding

С юбилеем журнал «Вокруг света» также поздравили Анна Калашникова, Константин Андрикопулас, Влад Лисовец и многие другие. В роли ведущей вечера выступила Ирада Зейналова.

Анна Калашникова. Фото: пиар-служба Shkulev Holding

Влад Лисовец. Фото: пиар-служба Shkulev Holding

Основанный в 1861 году, журнал «Вокруг света» стал свидетелем нескольких исторических эпох, научных прорывов и географических открытий. На протяжении 165 лет издание знакомит читателей с удивительными уголками планеты, культурой и традициями разных стран. За это время сменились поколения, изменились границы и технологии, но человек все так же стремится познавать мир.

Ирада Зейналова. Фото: пиар-служба Shkulev Holding

Константин Андрикопулас. Фото: пиар-служба Shkulev Holding

Ольга Родина (журналист «Комсомольской правды»). Фото: пиар-служба Shkulev Holding

Главным подарком гостям вечера стало выступление всемирно известной оперной певицы Кристины Мхитарян. Лауреат престижных международных конкурсов, выступавшая на сценах нью-йоркской Метрополитен-оперы, Королевской оперы Лондона и Венской государственной оперы, представила гостям юбилейную концертную программу. На сцене также блистал солист Большого театра Кирилл Сикора и концертмейстер Большого театра России Артем Гришаев.

Виктор Шкулев (президент Shkulev Holding), главный редактор журнала «Вокруг света» Мария Мернова и Анастасия Комаровская (VokrugSveta.ru). Фото: пиар-служба Shkulev Holding

Главным подарком гостям стало выступление всемирно известной оперной певицы Кристины Мхитарян. Фото: пиар-служба Shkulev Holding

Кристина Мхитарян. Фото: пиар-служба Shkulev Holding

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