За кулисами переговоров в Абу-Даби по Украине: у Трампа нашелся скрытый мотив

Трамп уже снял ограничения на экономическое взаимодействие с Россией. Дизельная сделка - это первый сигнал Фото: REUTERS.

На фоне идущих в Абу-Даби переговоров России, США и Украины министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поиронизировал над европейцами, которые прислали в ОАЭ свою делегацию, не приглашенную за «основной» стол.

«В гостинице посидят», - сказал Лавров об эмиссарах из Старого Света. И на вопрос о том, почему их не допустили к переговорам, ответил вопросом: «Предлагаете сбивать самолеты?»

Министр подтвердил российскую позицию: «Мы не согласимся выходить на очередное прекращение огня, не понимая, что будет дальше». Это стало заочным ответом Зеленскому и его покровителям, которые продолжают требовать передышки для Киева по принципу «сначала перемирие, потом обсудим гарантии безопасности».

Сегодня переговоры шли пять часов. Завтра они продолжатся.

Европейские политики вчера и сегодня сделали несколько вызывающих заявлений, которые, казалось бы, ставят крест на переговорном процессе. Утром Совет ЕС впервые анонсировал присутствие на Украине военной тренировочной миссии EUMAM (European Union Military Assistance Mission in support of Ukraine). До сих пор в ее рамках тренировали служащих ВСУ в Европе. Теперь речь официально зашла об отправке западных военных «инструкторов» в незалежную.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала все того же прекращения огня как условия для того, чтобы начать разговор о гарантиях безопасности.

Песня старая. Но что потом?

На фоне идущих в Абу-Даби переговоров России, США и Украины министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поиронизировал над европейцами Фото: REUTERS.

ТРИ УСЛОВИЯ ДЛЯ УСТУПОК ЕВРОПЫ

- При каких условиях позиция Европы может измениться?

- Это произойдет только в трех случаях, - отвечает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. - Первый - недвусмысленный импульс из-за океана, когда Соединенные Штаты прямо пригрозят, что отношения с Евросоюзом испортятся окончательно на ближайшие два года.

Второй - внутриполитические потрясения во Франции и Германии в связи с выборами.

И третий - серьезное ухудшение ситуации на фронте для Украины, коллапс инфраструктуры.

Пока же европейские союзники Зеленского пытаются в Абу-Даби помешать американцам и россиянами договориться об архитектуре европейской безопасности без участия самой Европы.

ЖДИТЕ ВЫБОРОВ В ЕВРОПЕ

Политолог, профессор НИУ «ВШЭ» Марат Баширов считает, что Старый Свет пойдет на попятный, когда европейцы истощатся:

- Есть несколько реперных точек. Первая - разрыв единства Евросоюза. Канцлер Мерц уже заявил, что Германия заблокирует семилетний бюджет ЕС, если все страны не согласятся продолжать финансирование Украины. А значит, есть те, кто отказывается это делать - Чехия, Словакия, Венгрия и другие.

Вторая - отсутствие консенсуса в НАТО. Соединенные Штаты говорят: нужна система коллективной безопасности, которая подразумевает и гарантии для Москвы и Минска. А европейцы ссылаются на Хельсинские соглашения 1975 года как работающий механизм. Но там нет ни Украины, ни Беларуси!

Более того, Европа сама нарушила эти соглашения, когда разрушила Югославию и расширила НАТО на восток. Поэтому ставить вопрос «давайте сначала договоримся по Украине, а потом по безопасности» - абсурд.

Европейцы питают иллюзию, что Трамп уйдет и все переменится. Но после выборов во Франции, ФРГ, Италии, Испании элиты могут не устоять именно там.

Канцлер Мерц уже заявил, что Германия заблокирует семилетний бюджет ЕС, если все страны не согласятся продолжать финансирование Украины Фото: REUTERS.

«США ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОСТУЮ КОНСТРУКЦИЮ»

- Спецпосланник и зять Трампа Джаред Кушнер сказал, что США рассчитывают организовать прямые переговоры России и Европы после встречи в Абу-Даби. Не возникает ли ощущение, что Белый дом хочет отстраниться от темы - мол, решайте теперь все между собой?

Сергей Шеин: Такие заявления Кушнера говорят о том, что американцы будут обсуждать с Россией не европейскую систему безопасности и не гарантии для Украины, а вопросы стратегической стабильности - это понятный диалог для двух сверхдержав. Вашингтон демонстрирует, что при диалоге с нашей страной тема безопасности обширна - это и Ближний Восток, энергетика, ядерное вооружение.

Марат Баширов: Нет, Белый дом не отстраняется. Кушнер говорит о новой системе коллективной безопасности, и Соединенные Штаты участвуют в ней как член НАТО - точно так же, как они фигурировали в Хельсинских соглашениях.

Американцы предлагают простую конструкцию: мы не верим, что Россия нападет на Европу, и давайте это законодательно закрепим. Мы не нападаем и вы не нападаете. По сути, речь о возвращении к логике ОБСЕ, которая появилась после Хельсинки и всех устраивала, пока после 1991 года Европа не решила, что на эти соглашения можно плюнуть.

ТРАМПУ ВЫГОДЕН ОТКАЗ ЕС ОТ ДИАЛОГА?

- Чего ждет Трамп от этих переговоров? Какова истинная цель американцев?

Марат Баширов: Трамп ожидает ясности. Он предложил европейцам конструкцию: идите на разговор с русскими, мы будем участвовать. Если отказываетесь, то ради бога, мы умываем руки.

Однако тут есть важное «но». Трамп уже снял ограничения на экономическое взаимодействие с Россией. Дизельная сделка - это первый сигнал. Дальше - восстановление трубопроводов, лицензии на добычу на Аляске, заход американских компаний на Сахалин, в Арктику, кооперация с «Новатэком», открытие финансовых коридоров для расчетов. Вот куда на самом деле стремится Трамп.

Его истинная цель - это запустить американские компании на российский рынок, и в первую очередь в те сектора, которые раньше занимали европейцы. Ему выгодно, чтобы европейцы отказались от диалога. Тогда он скажет: «Я вам предлагал, вы отказались, а мы не хотим, чтобы все занял Китай».

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