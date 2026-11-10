УАЗ ускоряет производство: на заводе внедрили новую систему сборки автомобилей

УАЗ внедрил систему киттинга. Kosmogenez / Shutterstock.com / Fotodom

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) модернизировал вторую линию кузовного конвейера, внедрив технологию киттинга. Нововведение предполагает предварительную комплектацию всех необходимых деталей для сборки каждого автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба предприятия, информируют "Автоновости дня".

Подбор компонентов осуществляется с учетом VIN-номера конкретной машины. Все необходимые элементы размещают на специальной тележке в определенном порядке, после чего оператор получает сразу полный набор деталей для работы.

Такая организация производства позволяет отказаться от дополнительного поиска нужных комплектующих непосредственно на конвейере. В результате сокращаются временные затраты, рабочие места становятся свободнее, а вероятность ошибок при комплектации и установки неподходящих деталей уменьшается.

Генеральный директор УАЗа Ильнур Сахабиев отметил, что предприятие продолжает последовательно обновлять производственные мощности. По его оценке, внедрение системы киттинга должно ускорить сборочные операции и положительно сказаться на общей эффективности завода.

Между тем ранее стало известно о планах Ульяновского автозавода приступить к серийному выпуску и реализации модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот» уже в ноябре. Об этом сообщало издание «Автоновости дня».

При этом представители пресс-службы «Соллерс» не стали раскрывать дополнительные подробности о сроках и особенностях предстоящего запуска обновленного флагманского внедорожника.

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