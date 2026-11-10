Subaru обнаружила опасный дефект руля: под отзыв попали почти 200 тысяч машин

Subaru отзовет почти 200 тыс. автомобилей в Китае из-за дефекта рулевого колеса. Фото: пресс-служба бренда

В Китае объявлена масштабная отзывная кампания, затрагивающая почти 200 тысяч автомобилей Subaru пяти моделей. Причиной стала вероятность отказа звукового сигнала из-за повреждения электрических проводников в спиральном шлейфе рулевого колеса. Начало сервисной программы запланировано на 21 декабря 2026 года. При этом наличие автомобиля с подходящей моделью и годом выпуска еще не означает, что он автоматически попадает под аналогичный отзыв в России.

Согласно уведомлению китайского государственного регулятора SAMR, проверке подлежат 196 494 импортированных автомобиля Forester, Legacy, Outback, XV и BRZ. Речь идет о машинах, произведенных с 23 августа 2011 года по 25 августа 2016-го. Отзывной кампании присвоен регистрационный номер S2026M0135I.

Выявленная неисправность связана с механизмом передачи электрического сигнала через рулевое колесо. Внутри него находится специальный спиральный шлейф, обеспечивающий контакт между неподвижной электропроводкой и вращающимся рулем. Как следует из материалов регулятора, при определенных обстоятельствах направляющий элемент конструкции может повредить расположенные внутри проводники. Если они разорвутся, звуковой сигнал перестанет функционировать.

Подобный дефект способен создать дополнительную угрозу на дороге: водитель может потерять возможность предупредить пешеходов или участников движения о потенциальной опасности. Вместе с тем в документации китайского ведомства не говорится о возможных проблемах с подушкой безопасности. Поэтому связывать отзыв с неисправностью этой системы оснований нет.

Сервисная процедура не предусматривает безусловную замену деталей на всех автомобилях из списка. Сначала специалисты дилерских центров бесплатно проверят установленный спиральный шлейф. Если будет обнаружена деталь прежней конструкции, выпущенная до внесения изменений, ее заменят на модернизированный вариант. Решение о проведении кампании принято после проверки, инициированной китайским регулятором.

При этом на российском рынке уже действует отдельная отзывная программа Subaru, охватывающая 5467 автомобилей Legacy, Outback и XV. Однако она связана с совершенно другой проблемой — неисправностью разъема электрического стояночного тормоза, который может отсоединиться во время эксплуатации. Таким образом, российская кампания не имеет отношения к повреждению проводников рулевого шлейфа, выявленному в Китае.

Владельцам подержанных Subaru не стоит ориентироваться исключительно на модель и дату выпуска машины. Для определения участия в отзывной программе необходимо проверить VIN-номер и выяснить, для какого рынка автомобиль был первоначально предназначен.

На официальном сервисном ресурсе Subaru в России можно узнать о незавершенных сервисных кампаниях. Однако производитель уточняет, что такая проверка распространяется на автомобили, которые были реализованы официальными дилерами в России и Беларуси.

Если машина изначально предназначалась для китайского рынка, информацию о возможном отзыве рекомендуется уточнять через официальные ресурсы SAMR или представителей Subaru. При приобретении подержанного автомобиля также желательно запросить документы, подтверждающие прохождение всех необходимых отзывных процедур.

Если звуковой сигнал перестал работать, автомобиль необходимо направить на диагностику независимо от того, участвует ли он в официальной сервисной кампании. При этом самостоятельно разбирать рулевое колесо для проверки шлейфа не рекомендуется, поскольку в этой зоне расположена подушка безопасности и подобные работы требуют соблюдения специальных мер безопасности.

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