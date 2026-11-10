Кофе против старости: три чашки в день помогают здоровью мозга

Регулярное употребление черного кофе снижает риск развития слабоумия и помогает сохранять ясность ума до глубокой старости Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Ученые снова на стороне кофеманов. Крупное американское исследование доказало, что регулярное употребление черного кофе снижает риск развития слабоумия и помогает сохранять ясность ума до глубокой старости. Гарвардские специалисты проанализировали данные более 131 тысячи человек, за которыми наблюдали рекордные 43 года. Так вот, у тех, кто регулярно пил кофе, риск столкнуться с деменцией оказался на 18% ниже по сравнению с теми, кто напиток не жаловал.

Среди активных кофеманов было всего 141 случай деменции на 100 000 человек в год, тогда как у тех, кто проживал свою жизнь без кофе, - 330. Кроме того, любители кофе на 15-20% реже жаловались на ухудшение памяти и концентрации в повседневной жизни.

Подходящей нормой ученые назвали диапазон в 2-3 чашки черного кофе в день. Любопытно, что кофе без кофеина (декаф) аналогичного защитного эффекта не показал. Похоже, бодрящий кофеин в связке с природными антиоксидантами кофе — хлорогеновыми кислотами — и дает для мозга защиту от воспалений и сосудистых нарушений. Причем работает даже в том случае, если у человека есть генетическая предрасположенность к болезням мозга.

Конечно, через силу пить эспрессо не стоит. Если чашка ароматного напитка вызывает у вас сердцебиение или скачки давления (у некоторых людей такое бывает) - лучше сделать выбор в пользу воды или некрепкого чая. Но если организм переносит кофе без проблем, пейте и будьте здоровы!

Кофе «Вкус Африки» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

А чтобы польза для ума сочеталась с удовольствием, выбирайте качественные зерна. Например, кофе, собранный в Уганде, по признаниям специалистов, имеет премиальный вкус. В магазине «Комсомольской правды» кофе «Вкус Африки» продается как в виде зерен, бережно обжаренных у нас в России по нашему, российскому вкусу (к тому же, это позволяет максимально хорошо сохранить вкус и аромат зерен). Так и в молотом виде - для тех, кому важно экономить свое время, не жертвуя качеством напитка.

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