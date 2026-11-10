Почти 5900 км и всего 2 часа 46 минут на зарядку: BMW i3 побил рекорд

BMW i3 поставила рекорд по времени зарядки при путешествии через всю Европу. NorthSky Films / Shutterstock.com / Fotodom

Электрический седан BMW i3 50 xDrive установил новый рекорд по суммарной продолжительности зарядки во время продолжительного путешествия по Европе. Как сообщили в пресс-службе немецкого автопроизводителя, результат предыдущего достижения, зафиксированного в 2017 году, удалось улучшить более чем на семь часов.

За время поездки электромобиль преодолел 5886,7 км, отправившись от мыса Нордкап на севере Норвегии до испанского города Тарифа. Весь маршрут занял трое суток, два часа и 41 минуту. При этом суммарное время, затраченное на подзарядку аккумулятора, составило всего 2 часа 46 минут.

Маршрут проходил по территории восьми европейских государств и включал автомагистрали, загородные дороги и улицы населенных пунктов. За рулем находился водитель, который самостоятельно определял места остановок для пополнения запаса энергии и придерживался действующих ограничений скорости.

В среднем автомобиль двигался со скоростью 79,7 км/ч. Энергопотребление составило 12,5 кВт·ч на 100 км. Этот результат оказался даже ниже официального показателя модели по методике WLTP, предусматривающего расход в пределах от 13,4 до 18 кВт·ч на 100 км.

Для восстановления заряда использовалась инфраструктура общественных зарядных станций. Их средняя мощность во время путешествия достигала 275 кВт.

В BMW объяснили высокую энергоэффективность нового i3 несколькими техническими особенностями. В частности, автомобиль получил кузов с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,21, а также шины, сопротивление качению которых на 14% ниже по сравнению с обычными решениями.

Дополнительно инженерам удалось уменьшить энергетические потери в электродвигателях на 40% относительно предыдущего поколения электромобилей BMW. Еще одним важным элементом стала система рекуперации: она обеспечивает возврат энергии более чем в 95% случаев торможения.

Сочетание аэродинамических характеристик, усовершенствованных силовых установок и эффективного восстановления энергии позволило BMW i3 50 xDrive установить новый рекорд по времени зарядки на протяженном европейском маршруте.

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