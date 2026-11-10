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После победы демократов на выборах в конгресс США за океаном готовят к отправке миллиарды в помощь «несчастным украинцам». Хотя продавить вето Трампа у них может и не получиться. Но Киев ждет демократические вливания с нетерпением, прикрываясь переговорами.
На Радио «Комсомольская правда» говорили с участником СВО, военным экспертом Андреем Марочко.
- Как дела в оказании помощи Киеву с точки зрения человека по другую черту ЛБС?
- После того, как демократы в США победили, американцы готовы бросить деньги на антироссийские силы на территории бывшего СССР. Европейцы сильно поиздержались за время правления Трампа. И теперь очень просят, чтобы опять выделили миллиарды на снабжение Украины. Военный бюджет примут в декабре. И там станут ясны все позиции со стороны демократов.
- Но деньгами украинцы не постреляют.
- Чтобы обеспечить все хотелки Киева, им нужна сильная ПВО с антибаллистикой. Им нужны дальнобойные боеприпасы, с самонаведением желательно. А их где-то нужно быстро произвести.
- В Европе не выйдет?
- Как ни тужатся Германия с Францией и скандинавы, они не восполнят ресурс, который сейчас расходуется на линии боевого соприкосновения.
- Слишком активна фаза боевых действий?
- Причем по всей линии боевого соприкосновения. На каждый участок каждое подразделение должно израсходовать определенное количество боеприпасов. Они должны работать системами ПВО. Там калькуляция сложная. Сейчас ВСУ с пылу, с жару, с конвейера используют все, что им выделяют европейские страны НАТО.
- Демократы Киеву обещали что?
- И ракеты к ЗРК Patriot, и все остальное - но где они их возьмут? Неужели демократы отберут у армии США и их союзников на Ближнем Востоке ракеты Patriot и поставят это на Украину? Но это будет госизмена...
- Что происходит на линии боевого соприкосновения?
- Инициатива за российской армией. Мы начали серьезно давить на Ореховском участке. Это Запорожье. Есть очередной освобожденный пункт на данном участке. И все реалии, которые происходят в зоне СВО, будут отображаться и на переговорном процессе в зоне Эмиратов.
- Но наши успехи в Запорожье сопровождаются ударами ВСУ по гражданским?
- Да, ВСУ опять по Запорожской ЭАС нанесли удар. Опять погиб сотрудник. И снова глава МАГАТЭ Гросси заявил, что нельзя стрелять по атомной станции. И опять не назвал виновных.
- В пакет помощи Киеву, помимо ракет-перехватчиков, Штаты могут включить и расширенный пакет разведданных — то есть, Пентагон может координировать удары ВСУ вглубь наших территорий зимой?
- Отталкиваемся от возможностей, которые есть у США. Возможности очень серьезные по разведданным. И весь Пентагон работал на Украину, даже при правлении Трампа.
- А как же замедление Starlink и Starship?
- Сейчас тема сильно раздувалась. Но есть и другие системы. Да, при продавливании демократов могут активнее использовать Starlink, навигация которой более полно поможет ВСУ на территории Украины. И могут поставить более продвинутые комплексы, которые смогут бить вглубь территории России на большие расстояния.
- А нам действовать как?
- Более радикально. Потому что они, мягкими скачками, перепрыгнули все наши черты и линии.
- Насколько темпы продвижения наших войск девальвируют финансовые обещания Конгресса? Останется ли к моменту прихода этих денег у ВСУ возможность удерживать рубежи, на которые деньги выделяются?
- К сожалению, у них еще останутся те рубежи, на которые они могут воздействовать. Идут синусоидные боевые действия на линии боевого соприкосновения. На некоторых участках оперативная пауза. Идет перегруппировка, восполнение боеспособности наших сил. Потому и небольшие темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Но постепенно мы начинаем наращивать темпы. Но украинские боевики не жалеют сил и средств. Не жалеют сил и средств страны «коалиции желающих» - чтобы нас остановить. Потому нам еще работать и работать.
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