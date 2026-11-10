Сейчас ВСУ с пылу, с жару, с конвейера используют все, что им выделяют европейские страны НАТО Фото: REUTERS.

После победы демократов на выборах в конгресс США за океаном готовят к отправке миллиарды в помощь «несчастным украинцам». Хотя продавить вето Трампа у них может и не получиться. Но Киев ждет демократические вливания с нетерпением, прикрываясь переговорами.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с участником СВО, военным экспертом Андреем Марочко.

ДЕНЬГИ ПРИДУТ?

- Как дела в оказании помощи Киеву с точки зрения человека по другую черту ЛБС?

- После того, как демократы в США победили, американцы готовы бросить деньги на антироссийские силы на территории бывшего СССР. Европейцы сильно поиздержались за время правления Трампа. И теперь очень просят, чтобы опять выделили миллиарды на снабжение Украины. Военный бюджет примут в декабре. И там станут ясны все позиции со стороны демократов.

- Но деньгами украинцы не постреляют.

- Чтобы обеспечить все хотелки Киева, им нужна сильная ПВО с антибаллистикой. Им нужны дальнобойные боеприпасы, с самонаведением желательно. А их где-то нужно быстро произвести.

ГДЕ БОЕПРИПАСЫ?

- В Европе не выйдет?

- Как ни тужатся Германия с Францией и скандинавы, они не восполнят ресурс, который сейчас расходуется на линии боевого соприкосновения.

- Слишком активна фаза боевых действий?

- Причем по всей линии боевого соприкосновения. На каждый участок каждое подразделение должно израсходовать определенное количество боеприпасов. Они должны работать системами ПВО. Там калькуляция сложная. Сейчас ВСУ с пылу, с жару, с конвейера используют все, что им выделяют европейские страны НАТО.

- Демократы Киеву обещали что?

- И ракеты к ЗРК Patriot, и все остальное - но где они их возьмут? Неужели демократы отберут у армии США и их союзников на Ближнем Востоке ракеты Patriot и поставят это на Украину? Но это будет госизмена...

ЗА КЕМ ИНИЦИАТИВА?

- Что происходит на линии боевого соприкосновения?

- Инициатива за российской армией. Мы начали серьезно давить на Ореховском участке. Это Запорожье. Есть очередной освобожденный пункт на данном участке. И все реалии, которые происходят в зоне СВО, будут отображаться и на переговорном процессе в зоне Эмиратов.

- Но наши успехи в Запорожье сопровождаются ударами ВСУ по гражданским?

- Да, ВСУ опять по Запорожской ЭАС нанесли удар. Опять погиб сотрудник. И снова глава МАГАТЭ Гросси заявил, что нельзя стрелять по атомной станции. И опять не назвал виновных.

ЧЬЯ РАЗВЕДКА?

- В пакет помощи Киеву, помимо ракет-перехватчиков, Штаты могут включить и расширенный пакет разведданных — то есть, Пентагон может координировать удары ВСУ вглубь наших территорий зимой?

- Отталкиваемся от возможностей, которые есть у США. Возможности очень серьезные по разведданным. И весь Пентагон работал на Украину, даже при правлении Трампа.

- А как же замедление Starlink и Starship?

- Сейчас тема сильно раздувалась. Но есть и другие системы. Да, при продавливании демократов могут активнее использовать Starlink, навигация которой более полно поможет ВСУ на территории Украины. И могут поставить более продвинутые комплексы, которые смогут бить вглубь территории России на большие расстояния.

- А нам действовать как?

- Более радикально. Потому что они, мягкими скачками, перепрыгнули все наши черты и линии.

СРЕДСТВ НЕ ЖАЛЕЮТ?

- Насколько темпы продвижения наших войск девальвируют финансовые обещания Конгресса? Останется ли к моменту прихода этих денег у ВСУ возможность удерживать рубежи, на которые деньги выделяются?

- К сожалению, у них еще останутся те рубежи, на которые они могут воздействовать. Идут синусоидные боевые действия на линии боевого соприкосновения. На некоторых участках оперативная пауза. Идет перегруппировка, восполнение боеспособности наших сил. Потому и небольшие темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Но постепенно мы начинаем наращивать темпы. Но украинские боевики не жалеют сил и средств. Не жалеют сил и средств страны «коалиции желающих» - чтобы нас остановить. Потому нам еще работать и работать.

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