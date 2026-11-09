800 тысяч некрологов: как Украина приблизилась к цифре надлома и что будет дальше

Украина подошла к рубежу в 800 тысяч опубликованных некрологов. Фото: IMAGO/Andreas Stroh/www.imago-images.de/Global Look Press

Почти с начала СВО, а именно с июня 2022-го, автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов через специальную программу отслеживает, как растет количество обнародованных некрологов украинских военных.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с ним не только о потерях ВСУ, но и об изменении настроений на Украине

РУБЕЖ НАДЛОМА

- Подошли к рубежу в 800 тысяч опубликованных некрологов?

- На днях цифра была в 796 тысяч некрологов. Реальные потери — они, вероятно, превышают миллион. Мы же говорим об опубликованной информации с украинской стороны, в разных украинских источниках. Что беда на Украине начнется именно с этой цифры, когда-то озвучил Лев Вершинин, публицист, одессит.

Реальные потери — они, вероятно, превышают миллион. Фото: Frank Gunn/Associated Press/East News

- Беда — это падение Украины?

- Да, оно должно скоро начаться.

- Но ведь много наемников приходят в ВСУ...

- Их много затаскивают, но у них, например, колумбийцы заканчиваются под Купянском. 800 тысяч - это рубеж, за которым провал Украины. А после того, как Россия начала сильно выбивать энергетику и дата-центры, на Украине произошел информационный провал.

После того, как Россия начала сильно выбивать энергетику и дата-центры, на Украине произошел информационный провал. Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

- Не вся информация о похороненных публикуется?

- Много информации перестало выходить. Потому и цифра некрологов «замерзла» у этого рубежа в 800 тысяч. Но боты продолжают собирать сведения.

- Как они делают эту работу?

- Реагируют на несколько слов, вытаскивают их из украинского интернет-сегмента. Таких слов около пятнадцати. Там не только «некрологи» и «похороны». Чтобы все кропотливо посчитать, человек это не сделает, а машина — сделает.

НАЕМНИКОВ НЕ СЧИТАЮТ?

- Некрологи наемников эта программа тоже учитывает?

- Ты не сможешь их посчитать. Никто по-испански, по-португальски не будет ботов настраивать. Но есть Telegram-канал, где человек собирает информацию с той стороны - по всевозможным медиаресурсам, кто погиб, кто ранен. Например, только колумбийцев у него более 4 тысяч уже на том свете.

- Но на Украине наемники со всего мира.

- Да, просто колумбийцы сейчас лидируют по потерям. Раньше лидировали грузины, но они остановились где-то на цифре в 250 погибших. Активнее всего стали колумбийцев набирать.

- Недорого?

- Они за 2000 долларов воюют. Все это через посольство Украины в Боготе, в Колумбии. Там плакаты висят про рекрутинг, и наемников тащат с утра до ночи. Население - 61 миллион, безработица и нищета, и за 2000 долларов они с удовольствием едут пострелять.

- Назад не возвращаются?

- Их тела не отдают, сжигают в крематориях на Украине. Максимум, что летит до Боготы - это маленькая урна. Под Купянск они накидали именно этих наемников.

ГИБНЕТ БОЛЬШЕ ЖЕНЩИН

- О погибших наемниках ни украинские СМИ, ни местные муниципалитеты не сообщают?

- Нет, только о своих. На Украине и городские, и поселковые сайты выставляют эти некрологи, объявления о похоронах, потом это все засвечивается в эфире. Например, на данный момент зафиксировано 77 женщин, погибших на Украине только в этом году.

- Именно женщин-военнослужащих?

- Да, в основном, это медики, как они пишут. Есть снайпера, есть – волонтеры. Раньше столько женщин в год никогда не погибало. Раньше это было 15, может быть, 20 человек.

На данный момент зафиксировано 77 женщин, погибших на Украине только в этом году Фото: REUTERS.

СТАЧИВАЮТ НАЦИСТОВ

- По направлениям, где больше потерь за последнее время?

- Запорожское направление и границы ЛНР. Они свой запрещенный в России «Азов»* стачивают. Они пытались продвинуться и понесли большие потери.

- В ВСУ набор идет так же активно, как полгода или год назад?

- Очень активно. ТЦК три с половиной года существует. Если б эта организация не влияла так сильно на украинский сегмент набора мужчин, то через полгода их бы закрыли. А они гребут этих мужиков, ломают, и гонят на фронт.

- И они воюют, не сдаются...

- Они, после этих «уколов фон дер Ляйен» и той еды, которую им подсовывают, хорошо воюют. Ген русский, понятно, в них сидит, в этих переделанных Ивановых, Петровых, Сидоровых. И эффект ТЦК никуда не делся, этого хватит и на год и на два. Они держат фронт.

МУЖИКИ ОСТАЮТСЯ

- Звучала цифра, что ежедневно по Украине в целом задача ТЦК — до тысячи человек в сутки мобилизовать.

- Как они паковали до 30 тысяч человек в месяц, так и пакуют.

- Но население-то Украины сокращается?

- Все-равно мужчины-то остаются. Население Украины пока ещё больше 20 миллионов. Даже если у них 9 миллионов зафиксированных пенсионеров, то из 11- 12 миллионов оставшихся несколько миллионов тех, кто может держать автомат. И, в конечном итоге, потом они будут сидеть в окопе до последнего патрона.

ПЫТОЧНЫХ МНОГО

- Что скажешь про пыточную под Киевом, которая в Борщаговке была обнаружена — и оказалось, что таких много.

- Эта мудрая и смелая женщина-медик, которая туда прорвалась и которую в итоге посадили, вообще герой для меня. И это, скорее всего, правда, что таких пыточных очень много. Думаю, в каждом городе по несколько штук. Это бизнес, они выбивают деньги из родственников тех, кого там держат и пытают, пока их родня не принесет несколько тысяч.

- Это история связана с ТЦК?

- Это связано с запрещенным в России «Азовом»*. Они захватили власть и работают над мужчинами. Сначала выбивают деньги. Если даже и не получится, все-равно тебя потом отправят на фронт.

* Организация признана террористической и запрещена в России.

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