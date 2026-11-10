Зеленский уже начал срывать переговоры в столице ОАЭ, дав интервью датскому телеканалу Фото: REUTERS.

Тех, кто беспокоится по поводу, не могут ли переговоры в Абу-Даби закончиться какой-то «мирной сделкой», могу успокоить — этого не будет. Зеленский сделает все, чтобы этого не произошло, категорически отвергнув любые договоренности, кроме самых явного гуманитарного характера, вроде обмена пленными. Нет, он бы, конечно был рад прекращению огня, но такой вариант не устраивает нашу сторону — Москве нужен мир, а не передышка для ВСУ для пополнения личным составом и вооружениями с боеприпасами.

Собственно, Зеленский уже начал срывать переговоры в столице ОАЭ, дав интервью датскому телеканалу DR Nyheder (кстати, «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский сегодня, не поверите, опять за границей, в Копенгагене). И был в этом интервью весьма откровенен - даже в своем вранье.

- Отдать украинскую землю ради мира - это просто абстрактные слова. Речь идет не только о реальности, а больше о философии. Путин говорил о Донбассе, но потом решил оккупировать Киев, нашу столицу. Его слова были о Донбассе, а реальность – о Киеве, - заявил «просроченный», не утруждая себя никакими доказательствами выдвинутых им аргументов. А зачем? Достаточно ведь того, что это сказал Зеленский.

Тем более, что далее «просрочка» начал рассказывать, как он буквально «раскатал» американцев, которые сунулись к нему с недостойными Украины (то есть и лично его) предложениями.

- Именно поэтому, когда американцы спросили: «Можете ли вы обменять Донбасс на безопасность?» - я сразу ответил: «Можете сказать мне, что это значит? Какая безопасность? НАТО? - Не НАТО, но что-то вроде НАТО», - начал откровенно кривляться «просроченный» - Подобное? А ведь вы не хотите, чтобы ответ по Донбассу был «подобным». Вы хотите четкого ответа относительно Донбасса. Это ваша цель. И это цель Путина на сегодня. Что вы будете делать, если у нас будут гарантии безопасности, но не НАТО?

Тех, кто беспокоится по поводу, не могут ли переговоры в Абу-Даби закончиться какой-то «мирной сделкой», можете успокоиться — этого не будет. Фото: REUTERS.

После этого «просрочка» обнаглел уже окончательно, тем более, что датский интервьюер смотрел ему в рот и был готов проглотить любые бред и вранье, которые нес нелегитимный украинский «просроченный».

- У нас забрали ядерное оружие. Я не сторонник ядерного оружия. Думаю, мир был бы лучше без него. Но русские забрали наше ядерное оружие, не так ли? Забрали. Потом они остановили нашу интеграцию в Европу, потом не дали нам быть в НАТО. И в конце концов оккупировали нас. Вот почему это абстрактный вопрос, - заявил Зеленский. - Никто не верит, что Путин остановится, если мы оставим Донбасс. Он сделает паузу. А потом вернется через год, два или пять лет. И кто будет виноват?

То есть, просто фиксируем, без каких-либо эмоций. Первое - «просроченный» вновь категорически отказался от обсуждения территориального вопроса. Донбасс, мол, украинский — и баста.

Второе — Зеленский осмелел настолько, что в очередной раз поднял вопрос о членстве Украины в НАТО. Иначе он несогласный. Вопрос о мире для него — абстрактный, даже, как он сам выразился, философский. Нет в нем никакой конкретики, а есть лишь предмет для дискуссии, совершенно не обязательно имеющей отношение к реальности. То есть, «просроченный» обнуляет практически все договоренности, на которые вроде бы даже давал согласие еще на прошлой неделе. К тому же, мандата на мирное соглашение у украинской делегации нет и быть не может, потому что Зеленский сейчас, как никогда, боится, что его обманут не только чужие, но и те, кого он привык считать «своими». А потому никакого «прорыва» ждать не следует.

Ну и, конечно же, без вранья, как всегда, не обошлось. Не было у Украины никакого ядерного оружия. На ее территории оно лишь хранилось, расчеты РВСН Советской армии несли боевое дежурство, но всем процессом управляла Москва. И не русские лишили Украину ядерного оружия, которого у нее не было, а американцы. Передача всех носителей класса «земля- земля» и зарядов ядерного оружия Москве было условием США, при выполнении которого они были согласны на независимость Незалежной. И, стоит признать, американцы в этом вопросе тогда проявили гораздо бОльшую трезвость мысли, чем российское «демократическое» руководство, опьяненное жаждой власти и ее близкой перспективой.

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