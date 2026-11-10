Почти золотая батарея: почему подержанные электромобили могут стать невыгодными

Глава Geely предупредил о грядущей проблеме для всех электромобилей. Фото: сайт Deepal Automobile Technology Co

Содержание подержанного электромобиля может оказаться серьезной финансовой нагрузкой для владельца по мере старения машины. Председатель совета директоров Geely Holding Group Эрик Ли обратил внимание на проблему ограниченного ресурса тяговых аккумуляторов. По его мнению, расходы на восстановление или замену батареи способны сделать дальнейшую эксплуатацию возрастных электрокаров экономически бессмысленной.

Руководитель Geely отметил, что после десяти лет эксплуатации автомобиль вполне может сохранять работоспособность еще в течение пяти-шести лет. Однако именно к этому времени аккумуляторная система нередко нуждается в серьезном ремонте либо полной замене. Стоимость подобных работ может оказаться настолько высокой, что владельцу будет проще отказаться от дальнейшего использования машины.

Определенные последствия этой проблемы уже проявляются на китайском рынке автомобилей с пробегом. По имеющимся данным, примерно 80% дилерских компаний не готовы принимать электромобили старше пяти лет для комиссионной реализации или обмена по программе trade-in. При этом машины возрастом около трех лет в среднем теряют более половины первоначальной стоимости, сохраняя лишь 45% от цены нового автомобиля.

Как пишет CarNewsChina, приобретение нового аккумуляторного блока обходится примерно в 100 тысяч юаней. В пересчете на российскую валюту это около 1,2 млн рублей. Восстановление уже установленной батареи обходится дешевле — от 10 до 20 тысяч юаней, или приблизительно 120–240 тысяч рублей. Тем не менее, даже такие затраты способны существенно снизить привлекательность покупки подержанного электрокара.

Пока эта проблема не стала повсеместной, поскольку массовый рынок электромобилей существует относительно недавно. Однако по мере старения парка электрических машин необходимость дорогостоящего ремонта и замены аккумуляторов будет возникать все чаще.

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