Редкая Toyota за 12,5 млн рублей добралась до России: чем удивляет Crown Signia

Новый кроссовер Toyota Crown Signia привезли в Россию. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

На российском автомобильном рынке появился редкий гибридный кроссовер Toyota Crown Signia 2026 года выпуска. Обнаружить предложение удалось «Российской газете» в ходе мониторинга автомобильных площадок. Частный продавец предлагает автомобиль, уже находящийся в наличии, за 12,5 млн рублей.

Силовая установка модели включает бензиновый двигатель объемом 2,5 литра и электромоторы. Совокупная мощность составляет 245 л. с. Кроссовер оснащен системой полного привода и вариатором. По словам владельца, одним из преимуществ автомобиля является умеренный расход топлива, который в среднем достигает 6,2 литра на 100 км.

Toyota Crown Signia получила богатое оснащение, включающее многочисленные системы комфорта и безопасности. В частности, предусмотрены восемь подушек безопасности, панорамная крыша, подогрев и вентиляция сидений, цифровое зеркало заднего вида и электропривод багажной двери с сенсорным управлением.

Также в комплектацию входят беспроводная зарядка для мобильных устройств, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и различные электронные помощники водителя.

Мультимедийная система автомобиля оборудована дисплеем диагональю 12,3 дюйма. Она поддерживает интеграцию со смартфонами посредством Apple CarPlay и Android Auto.

Как уточняет собственник, все необходимые таможенные платежи и утилизационный сбор уже внесены. Поэтому автомобиль подготовлен к регистрации в России. Кроме того, продавец допускает возможность небольшого снижения стоимости при заключении сделки с заинтересованным покупателем.

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