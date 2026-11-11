Вопрос дня: В какие ловушки вы попадали? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Анзор Кавазашвили, вратарь футбольной сборной СССР:

- Не помню, чтобы меня кто-то обхитрил в деньгах или с женщинами… Я даже когда от первой жены ушел, оставил ей абсолютно все. Только один костюм взял. В 37 лет пришлось жизнь начинать заново. А вот в футболе - да, было! На чемпионате мира 1970 года в Мексике мы попали в судейскую ловушку. Нас просто внаглую засудили, особенно в четвертьфинале с Уругваем, где сборная СССР проиграла 0:1 и вылетела с первенства.

Юрий Стоянов, народный артист России:

- Постоянно попадаюсь на рекламные удочки.

Кахраман Абубакиров, ветеран СВО:

- В бою я получил ранение и в точку эвакуации добирался самостоятельно - группой под обстрелом идти было нельзя. Потерял много крови, страшно хотелось пить, а флягу я потерял. Встретил несколько наших, но ни у кого из них не было и глотка воды. Вот такая ловушка. Но оказалось, что она мне помогла. Когда я наконец попал к медикам и попросил воды, врач сказал: «С твоим ранением тебе ни в коем случае нельзя пить».

Олег Анисимов, создатель проекта по борьбе с мошенниками «Вкладер»:

- После ухода с работы в банке у меня оказался приличный капитал. Один начинающий предприниматель предложил купить долю в его бизнесе. Это был быстрый ремонт квартир по готовым стилям. Обещал многократную прибыль. По факту получились убытки. Потерял 100 тысяч евро.

Галина Рейнталь, семейный психолог:

- Классическая ловушка для мамы - согласиться завести дома собаку под слезные обещания мужа и детей взять всю заботу на себя. Энтузиазм у моих помощников испарился буквально за пару дней. В итоге в дождь, слякоть и мороз поводок неизменно оказывается в моих руках.

Алексей Бойко, адвокат:

- Ехал в поезде с очаровательной девушкой, разговорились, выпили шампанского, утром проснулся без денег, а главное, без адвокатского удостоверения, которое на днях получил. С тех пор у меня в приоритете защита жертв мошенников.

Андрей Кибрик, директор Института языкознания РАН:

- 31 декабря прошлого года мне пришло сообщение от одноклассника, известного офтальмолога. Мол, сейчас проходит голосование, кто лучший офтальмолог Москвы, поучаствуй. Я нажал ссылку. Через несколько дней аналогичные сообщения разослали уже по всем моим контактам: проголосуйте за лучшего лингвиста. И некоторые мои товарищи тоже попались. Это такой формат мошенничества со взломом аккаунта.

Игорь Моржаретто, автоэксперт, член Общественного совета при МВД:

- Навигаторы и сейчас иногда работают некорректно, а я помню времена, когда их совсем не было. И оказываясь в незнакомом городе, можно было часами кружить в поиске нужного места, постоянно возвращаясь в исходную точку. В словацком городе Зволен стрелка "Зволен-центр" преследовала меня, как проклятие. Победил его, конечно. Но с огромным трудом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Потеряли стыд»: секс-скандал вокруг главы Nvidia ударил по Трампу