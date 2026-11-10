Украинский миллиардер Ринат Ахметов. Фото: Mikolaj Barbanell / Keystone Press Agency / Global Look Press

Нигде в мире народная мудрость «кому война, а кому — мать родна» не имеет такого прямого и явного воплощения, как на нынешней Украине. Государственный аппарат обогащается на освоении финансовых потоков, как внутри Украины, так и тех, что поступают из-за рубежа. Силовики «крышуют» и вымогают, ТЦКшники избивают и вымогают, командиры ВСУ вымогают и убивают. Но есть ведь еще и олигархи, которые пользуются бедственным положением населения и практически безвыходной для Украины ситуацией. Например, известный украинский патриот Ринат Ахметов, который отвалил немерено денег скелетонисту Гераскевичу. Тот, правда, ничего не завоевал и ни одного рекорда не установил, зато был дисквалифицирован за то, что украсил свой шлем изображениями погибших ВСУшников.

Справедливости ради, стоит отметить, что Ринат Ахметов и себя любимого не забывает, обдирая клиентов своих компаний, как липку. Так, например, цена газа на внутреннем рынке Украины в ноябре превысила октябрьскую на 31%. И участники рынка однозначно связывают это повышение с разрешением правительства Украины экспортировать газ из Незалежной на внешние рынки. Потому что Ахметов через свои компании сразу начал продавать миллионы кубометров за границу, где цена почти в два раза выше той, что была на Украине — 900 евро (45 тыс. гривен за тысячу кубометров против 20 тысяч гривен).

С момента разрешения экспорта газа за границу украинские компании продали его уже в объеме 380 миллионов кубов, наибольшие потребители Венгрия (более 210 млн кубов) и Польша (свыше 160 млн кубов). А знаете, что самое интересное? Что на первый квартал следующего 2027 года те же украинские компании уже забронировали мощности для транспортировки газа из Европы на Украину примерно в таком же объеме — 380 млн кубометров. И, такое вот наверняка случайное совпадение — маршруты импорта газа тоже из Венгрии и Польши.

Зачем, спрашивается гонять примерно те же объемы газа туда-сюда. Да еще при том, что в хранилищах «Нафтогаза» сейчас скопились для Украины и совершенно избыточные для нее 16 млрд. кубометров (правда, отметим, что далеко не все из них принадлежат Украине, есть там и те, что взяты на хранение). И логика эта так и осталась бы непонятной и скрытой за завесой тайны, если бы нам не помог некто Михаил Самуэлевич Паниковский, который доходчиво объяснял суть собственной концепции экономической деятельности своим сотоварищам и практически родственникам по папиной линии (вы же не забыли, что все они являлись «детьми лейтенанта Шмидта», даже сам Бендер).

- Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст… но уже дороже, - победно выпалил в свое время Михаил Самуэлевич.

Но уже дороже. Вот где свинья трюфели нарыла, то есть, собака порылась. Правда, за все в итоге заплатит население. Но чтобы населению не было так обидно, Ахметов примерно такую же операцию провернул и с электроэнергией. Причем, в полном соответствии с политикой украинского правительства.

Как выяснили журналисты на Украине, Ахметов и его компания ДТЭК (крупнейшая в Незалежной частная энергетическая компания) получили почти безвозмездно или даром 700 МВт электроэнергии на сумму $40 млн. Ахметов скупил электроэнергию «Энергоатома» по цене 5313 грн/МВт на бирже, а через пару часов электроэнергия АЭС подскочила в цене и стоила уже 9098 грн\МВт. Что с газом, что с электроэнергией Ахметов не мог бы провернуть такую комбинацию без связи с правительством и с ответственными чиновниками.

Там десятки миллионов долларов, тут десятки миллионов евро. Смотришь, еще на квартирку в Монако за 500 миллионов евро, или на яхту в Майами удастся подкопить честным трудом. Ничего личного, чисто бизнес.

А в это время в Верховной раде депутаты отклонили все поправки о повышении социальных выплат, пособий внутренним переселенцам, детских пособий, отказались повысить минимальную зарплату и ограничить зарплаты высших должностных лиц, руководителей государственных компаний и банков десятью минимальными зарплатами.

Потому что на людей у Украины денег нет. А порадеть Ахметову, как вы понимаете, в этом тоже ничего личного. Снова просто бизнес. Сами понимаете, всем трудно, а с трудностями надо бороться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский снова обнуляет все усилия переговорщиков: что на этот раз сделал просроченный комик

Банковскую карточку командиру, бойца – на смерть: на Украине вскрыли страшную схему обогащения верхушки ВСУ