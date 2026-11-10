УАЗ Патриот станет безопаснее: внедорожник оснастят электронными помощниками НАМИ

УАЗ Патриот получил модернизированную систему безопасности TCS. Petr Smagin / Shutterstock.com / Fotodom

Ульяновский автомобильный завод планирует расширить оснащение обновленного внедорожника УАЗ «Патриот», добавив в него комплекс активной безопасности TCS.

Разработкой системы занимались специалисты НАМИ. Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу предприятия, новое оборудование предусмотрено для модификаций с бензиновыми и дизельными силовыми установками, работающими в паре с шестиступенчатой механической трансмиссией.

Комплекс TCS построен на основе антиблокировочной системы тормозов (ABS) и включает несколько электронных функций, помогающих водителю в различных дорожных условиях. В частности, предусмотрены ассистенты старта на подъеме и экстренного торможения, противобуксовочная система, а также электронная имитация блокировки межколесного дифференциала.

Совместная работа этих технологий должна улучшить управляемость и устойчивость внедорожника. Электроника будет помогать при ускорении, торможении и преодолении сложных участков дороги, снижая вероятность потери сцепления колес с поверхностью.

Перед внедрением оборудование прошло испытания в различных условиях. Специалисты проверили его работу на грунтовых трассах, скользком покрытии и бездорожье, а также во время движения на крутых подъемах и спусках.

При этом применение разработки НАМИ не ограничится одним «Патриотом». УАЗ намерен оборудовать комплексом TCS всю обновленную линейку автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. В перспективе система появится не только на внедорожниках, но и на пикапах, а также коммерческих машинах семейства «Профи».

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