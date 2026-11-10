0,9 литра на сотню и 1600 км за десять лет: «самый скучный» Volkswagen стал желанным лотом

Volkswagen XL1 выпускался ограниченной серией из 250 экземпляров, которые полностью разошлись ещё на старте продаж Фото: EAST NEWS.

В Нидерландах на аукционной площадке Catawiki выставлен Volkswagen XL1 2016 года выпуска. Одометр автомобиля показывает чуть более 1600 километров, а организаторы торгов рассчитывают выручить за него до 125 тысяч евро — примерно 12 миллионов рублей. За несколько дней до завершения аукциона максимальная ставка уже достигла 69 тысяч евро. Volkswagen XL1 выпускался ограниченной серией из 250 экземпляров, которые полностью разошлись ещё на старте продаж. На вторичном рынке такие машины появляются крайне редко из-за их условно-серийного статуса. Конкретный лот, выставленный на Catawiki, практически не использовался и сохранился как коллекционный экземпляр: состояние кузова и салона оценивается как отличное.

Проект разрабатывался по инициативе Фердинанда Пиеха, возглавлявшего концерн Volkswagen. Работа над моделью заняла около 12 лет, а главной целью было создание серийного автомобиля с расходом примерно один литр топлива на 100 километров. Для этого инженеры применили углепластиковые кузов и шасси, снизили массу до 840 килограммов и добились коэффициента аэродинамического сопротивления 0,189. Volkswagen XL1 оснащен двухцилиндровым турбодизелем объемом 800 кубических сантиметров и подключаемой гибридной системой с аккумулятором на 5,5 кВт·ч. По европейскому испытательному циклу расход составляет 0,9 литра на 100 километров, а запас хода только на электричестве достигает примерно 50 километров. Совокупная мощность силовой установки равна 68 лошадиным силам, разгон до 97 км/ч занимает около 13 секунд.

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