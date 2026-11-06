Российский авторынок оживился: октябрь стал лучшим месяцем 2026 года

Продажи новых автомобилей в РФ достигли максимума в октябре. sharfsinn/ Shutterstock.com / Fotodom

В октябре 2026 года российский рынок новых автомобилей показал наиболее высокий результат с начала года. Несмотря на улучшение показателей относительно сентября, объем реализации машин оказался заметно ниже, чем за аналогичный месяц 2025 года. Об этом заявил председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.

По оценке главы комитета, октябрьские продажи позволили обновить годовой максимум, однако сравнение с прошлогодними результатами демонстрирует отрицательную динамику. Калицев объяснил это эффектом высокой базы: в октябре 2025 года спрос на автомобили существенно увеличился из-за ожидавшихся изменений правил расчета утилизационного сбора.

Вместе с тем до конца 2026 года на ситуацию в отрасли могут положительно повлиять несколько факторов. Среди них — предполагаемое возобновление с 1 декабря программы льготного автокредитования, а также повышение интереса покупателей к гибридным моделям.

Согласно опубликованной АЕБ статистике, основанной на сведениях АО «ППК», в октябре в России было продано 136,8 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 19,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Однако совокупные результаты за первые десять месяцев оказались положительными. С января по октябрь 2026 года реализация новых машин увеличилась на 1,1% в годовом выражении и достигла примерно 1,1 млн единиц.

Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.