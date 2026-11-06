Дешевле машина — дороже разрешение: в Сингапуре сертификаты подорожали до $109 тысяч

Подорожание разрешение на авто в Сингапуре. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

В Сингапуре зафиксирована рекордная стоимость специальных разрешений, необходимых для регистрации автомобилей. По результатам аукциона, состоявшегося 4 ноября, сертификат для машин с небольшой мощностью двигателя подорожал до 139 тысяч сингапурских долларов (около 109 тысяч долларов США). Это максимальный показатель за всю историю проведения подобных торгов.

Как пишет издание The Straits Times, всего за две недели цена такого документа увеличилась на 5,3%, или почти на 7 тысяч сингапурских долларов. На предыдущем аукционе, прошедшем 21 октября, стоимость сертификата составляла 132 тысячи долларов. Таким образом, был побит предыдущий рекорд сентября, когда за разрешение просили 133 тысячи сингапурских долларов.

В стране действует специальный механизм регулирования автомобильного парка. Желающим зарегистрировать транспортное средство необходимо предварительно приобрести Certificate of Entitlement (COE) — документ, предоставляющий право владеть и пользоваться машиной на протяжении десяти лет. Сертификаты распределяются посредством аукционов, которые обычно организуют дважды в месяц. Их итоговая стоимость определяется количеством предложений и числом желающих получить разрешение. При этом покупка самого автомобиля оплачивается отдельно.

Любопытно, что на последних торгах документы для маломощных машин оказались дороже сертификатов, предназначенных для более крупных и мощных автомобилей. В первой категории цена достигла 139 тысяч сингапурских долларов, а во второй остановилась на отметке 132,3 тысячи. Разница составила около 6,7 тысячи долларов.

Причина такой ситуации заключается в принципе формирования стоимости COE. На нее влияют не габариты, мощность или цена транспортного средства, а уровень конкуренции среди претендентов на ограниченное количество разрешений. В ходе последнего аукциона на 1189 сертификатов первой категории пришлось 2018 заявок. Во второй категории ситуация оказалась менее напряженной: 1163 претендента боролись за 959 доступных документов.

В последние месяцы стоимость COE в Сингапуре преимущественно движется вверх, хотя на отдельных аукционах наблюдаются кратковременные коррекции. На фоне подорожания власти рассматривают возможность пересмотра действующего механизма. В частности, обсуждается объединение двух категорий сертификатов, поскольку разделение автомобилей исключительно по мощности двигателя уже не вполне соответствует современному рынку. Особенно заметна эта проблема на фоне распространения электромобилей, характеристики которых сложнее сопоставлять с традиционными моделями.

Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.