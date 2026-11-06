Новые цены и скидки: что изменилось у кроссоверов Jeland

Jeland переписал ноябрьские прайс-листы на J6 и J7. Фото: пресс-служба бренда

В ноябре 2026 года российский дистрибьютор пересмотрел стоимость кроссоверов Jeland J6 и J7. Изменения затронули отдельные комплектации обеих моделей: часть автомобилей стала дороже на 50 тысяч рублей, однако одновременно покупателям предложили скидки, достигающие 150 тысяч рублей при полной единовременной оплате. Об этом сообщает издание «За рулем».

Наиболее заметно корректировка прайс-листов отразилась на компактном Jeland J6. Все четыре исполнения модели прибавили в цене от 49 до 50 тысяч рублей. В процентном выражении увеличение составило 1,7–2,1%. Теперь за начальную комплектацию «Актив» придется заплатить 2 399 000 рублей, а вариант «Комфорт» оценивается в 2 599 000 рублей.

При этом для покупателей предусмотрены специальные предложения. Скидка на переднеприводные версии «Актив» и «Комфорт» составляет 100 тысяч рублей. При приобретении исполнения «Престиж» экономия может достигнуть 150 тысяч рублей.

В моторную гамму Jeland J6 входят два турбированных агрегата. Переднеприводные модификации оснащаются двигателем объемом 1,5 литра мощностью 147 л. с. Для полноприводного варианта предусмотрен 1,6-литровый мотор, развивающий 150 л. с.

У старшего кроссовера Jeland J7 пересмотр стоимости оказался менее масштабным. Подорожание коснулось исключительно двух исполнений «Престиж +». Переднеприводная модификация теперь предлагается за 3 159 000 рублей, а автомобиль с полным приводом — за 3 459 000 рублей. В обоих случаях прибавка составила 50 тысяч рублей. Цены на остальные варианты модели сохранились на прежнем уровне.

Оснащение Jeland J7 уже в начальной версии включает двухзонный климат-контроль и цифровую панель приборов. В более дорогих исполнениях дополнительно доступны панорамный люк и электронные ассистенты, помогающие водителю во время движения.

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