В России началась волна "воздушных краж": деньги воруют из ручной клади прямо в самолетах

Музыканта Дмитрия Судзиловского обокрали на рейсе Москва - Анкара Фото: Соцсети.

Таких случаев за последние месяцы – уже десятки, если не сотни. И все они похожи друг на друга, как под копирку. Граждане вылетают на заграничный отдых, везут с собой в ручной клади наличные, кладут сумку на багажную полку, а на выходе из самолета оказывается, что денежки исчезли.

Вот лишь самые резонансные истории, попавшие в СМИ.

В июле пенсионерка, летевшая из Екатеринбурга на отдых в Стамбул, недосчиталась целых 4200 евро. Когда она поднималась на борт, деньги лежали в конверте во внутреннем кармане сумки.

В сентябре другая россиянка летела во Вьетнам транзитом через казахский Алматы. Из ручной клади пропали 3400 долларов. Вместо них вор оставил пачку дешевых банкнот далекой африканской страны Малави. (1 малавийская квача стоит 4 копейки).

В октябре у супружеской пары на рейсе Москва - Хошимин из сумки тоже исчезли доллары и евро (по курсу на 170 тысяч рублей).

Сразу несколько похожих историй было на рейсах в ОАЭ – из Москвы и из Сочи.

КВАЧИ И СУМЫ

Известный музыкант Дмитрий Судзиловский стал жертвой воздушных карманников на рейсе Москва - Анкара. В рюкзаке у него были два конверта с деньгами на всякий случай – отдельно доллары и евро. Дмитрий положил рюкзак на полку.

- Я разместил свою сумку так, чтобы она была над моей головой. Причем развернул ее тыльной стороной наверх и замками к стенке, - рассказал «КП» сам музыкант.

То, что деньги пропали, Дмитрий понял только в такси, когда ехали от аэропорта в город. В одном конверте вместо долларов обнаружились нигерийские найры, в другом оказались не евро, а узбекские сумы – на круг это все богатство стоит около тысячи рублей.

- Я так и не понял, в какой момент вор мог вытащить деньги. Причем, ему нужно же было развернуть рюкзак, залезть во внутренний карман, и, обнаружив там два конверта с разными валютами, оставить в них банкноты разных стран.

По словам Судзиловского, увидеть конверты могли лишь при сканировании рюкзака в аэропорту вылета. Но что из этого следует? Кто-то навел воров на пассажира, у которого с собой энная сумма денег? Однако для этого преступнику еще каким-то образом нужно было попасть на тот самый рейс. И к чему такие сложности?

В турецкую полицию Дмитрий обращаться не стал. Написал лишь в авиакомпанию (летели одной из турецких фирм). Вскоре пришел ответ. Смысл такой: если у вас пропали деньги, надо было еще на борту сообщить об этом членам экипажа, они бы зафиксировали жалобу, а так – извините…

Вместо долларов и евро воры оставили Судзиловскому банкноты Нигерии и Узбекистана Фото: Соцсети.

НОВАЯ ВОЛНА

По словам экспертов, нынешняя волна краж – это что-то новенькое. Раньше такого не было.

- У меня 59 лет трудового стажа в авиации, но до последнего времени я о подобных историях не слышал, - рассказал «КП» авиаэксперт, гендиректор СРОО «Международная ассоциация руководителей авиапредприятий», Заслуженный работник транспорта РФ, к.э.н., доцент Роберт Сулейманов. - Я имею приличный налет в качестве пассажира, часто летаю по миру. Так вот меня в этих путешествиях несколько раз обворовывали. Но всегда это было исключительно на земле – в аэропортах. Причем, европейских: Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне. И всегда воры действовали группами, мастерски проворачивая целые спецоперации. Но что бы вот так, прямо в салоне…

- Раньше я слышал только о кражах на промежуточных посадках - когда в одном аэропорту часть пассажиров выходит и вместо них садятся другие люди, - уточнил авиаэксперт, Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. - Бывало, что выходящие незаметно могли что-то прихватить чужое. Однако сейчас другая история.

И еще ни разу этих загадочных самолетных воров не удалось поймать с поличным. Хотя, казалось бы, закрытое пространство. Но кто обратит внимание на человека, который в полете открыл полку с ручной кладью? Ну, захотел пассажир достать аккумулятор для телефона или еще чего.

При этом все кражи происходят при одних и тех же обстоятельствах. Во-первых, это почти всегда ночные перелеты, когда большинство пассажиров засыпают. Так, конечно, проще шариться по чужим сумкам. Во-вторых, речь идет исключительно о направлениях, куда россияне летят на шоппинг или отдых. В этом тоже железобетонная логика: наши банковские карты из-за санкций за границей не работают, поэтому все берут с собой наличные.

ПОЧЕМУ В САМОЛЕТАХ НЕТ КАМЕР?

Лично меня смущает вот какой момент. Для начала вору нужно купить билет, который стоит немалых денег. А если в рейсе не удастся поживиться? Настолько всегда уверены, что уйдут в плюс? При этом назад летят «порожняком», потому что домой наши люди возвращаются уже без денег?

По версии Юрия Сытника, кража не всегда может быть единственной целью воздушных карманников – мол, не исключено, что они сами летят в отпуска, а по дороге еще и подворовывают.

Авиаэксперт, бывший командир воздушного судна Александр Романов считает, что рабочих версий несколько:

- Например, нужно проверить вариант, что к этим событиям каким-то образом могут быть причастны бортпроводники. Уверен, что преступников можно вычислить – круг подозреваемых на рейсах, где происходят кражи, все-таки ограничен. Есть члены экипажа, есть идентифицированные пассажиры, сидящие согласно купленным билетам. Если одни и те же люди странным образом оказываются на рейсах, где что-то пропадало – делайте выводы.

Тем временем в интернете недоумевают: а почему нельзя установить на борту камеры видеонаблюдения, которые контролировали бы зону полок? Сразу было бы понятно, кто вор.

Однако некоторые считают, что камерам на борту не место – пассажиры под контролем «всевидящего ока» будут чувствовать себя неуютно, нервно. Кто-то, может, в спящем виде нефотогеничен. С другой стороны, есть же камеры в автобусах, вагонах метро и электричек – а там люди тоже часами могут ехать.

Разговоры о дополнительных камерах в салонах пассажирских лайнеров ведутся больше десяти лет. Но авиакомпании отбиваются, потому что это повлечет огромные расходы. Мол, речь ведь не о дешевых переносных пластмассовых камерах за три копейки…

- В авиации жесткие требования по безопасности полетов и установка любого устройства на борту должно быть сертифицировано, - объясняет Роберт Сулейманов. - Если условный российский перевозчик хочет, чтобы у него по всему салону висели камеры, он должен обратиться в конструкторское бюро и завод-изготовитель конкретной модели самолета, согласовать все это с ними. Все не так просто, как вы можете подумать. Особенно в условиях санкционных ограничений на эксплуатацию самолетов зарубежного производства.

При этом авиаэксперт Юрий Сытник считает, что проблема краж в самолетах – вещь временная.

- Я в целом уверен, что сейчас этот вопрос уже на контроле у специалистов по безопасности разных авиакомпаний и они ищут решение. Думаю, это вопрос 2-3 месяцев и скоро появится новая система, которая поможет справиться с этими самолетными ворами.

А пока, видимо, остается одно: деньги и документы багажным полкам не доверять, держать при себе. Ну, и поглядывать по сторонам в оба. Мало ли что!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как действовать, если вас обокрали на борту

- Кражи денег из ручной клади в самолетах - достаточно сложная категория преступлений прежде всего с точки зрения доказывания, - рассказал «КП» адвокат Андрей Мишонов. - Если пассажир обнаружил пропажу еще во время полета, необходимо немедленно сообщить об этом бортпроводникам, а после посадки обратиться в транспортную полицию. И чем быстрее поступит сообщение, тем больше шансов установить похитителя, опросить свидетелей и сохранить возможные видеозаписи. Но основная сложность заключается в том, чтобы доказать, что деньги действительно находились в сумке и были похищены именно во время перелета. Могут помочь банковские выписки, документы об обмене валюты, фотографии и свидетельские показания. Но само по себе снятие денег со счета ведь еще не доказывает, что они находились при пассажире.

- Пассажир имеет право предъявить авиакомпании требования о возмещении ущерба – если уже кража произошла на ее территории?

- Да. Статья 118 Воздушного кодекса РФ предусматривает ответственность перевозчика за сохранность ручной клади. Однако компенсация не является автоматической: нужно доказать факт утраты денег во время перевозки и размер ущерба, а авиакомпания вправе доказывать обстоятельства, освобождающие ее от ответственности. Если же речь идет о международных рейсах применяются иные правила, в частности Монреальская конвенция. Подобные судебные дела уже встречались за рубежом. Бывает по-разному: есть случаи, когда суды взыскивали с авиакомпаний стоимость похищенных из ручной клади наличных. Но бывает, что пассажирам отказывали из-за недостаточности доказательств.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Зачем преступники подменяют деньги на более дешевые?

Согласитесь, это выглядит очень странно. Не просто стащить чужие деньги, а оставить вместо них какие-нибудь условные тугрики, стоимость которых близка к стоимости конфетных фантиков! Если нужен муляж, почему не оставить нарезанную бумагу или еще чего…

Эксперты считают, что расчет воров – исключительно на тактильные ощущения «клиента». Даже если человек в полете полезет проверять, на месте ли содержимое кармана или конверта, он вряд ли достанет всю пачку и начнет при всех пересчитывать. Скорее всего – просто сунет руку, пощупав пальцами. А бумага, из которых делают банкноты имеет определенную текстуру. Сразу и не поймешь, рубли там, доллары или квачи.

А может, так преступники пытаются облегчить статью УК на случай поимки?

- С точки зрения уголовного закона кража из ручной клади может грозить преступнику уголовным наказанием до 5 лет лишения свободы, - объясняет адвокат Андрей Мишонов. – Но сам факт замены купюр менее ценными не превращает кражу в мошенничество (в таком случае грозило бы до 2 лет. – Авт.). На мой взгляд, основная цель подмены купюр — отсрочить обнаружение хищения. Если пропажа обнаруживается спустя несколько дней, установить обстоятельства преступления уже значительно сложнее.

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