Электробум по-русски: продажи электрокаров в октябре взлетели

Продажи электрокаров в России в октябре выросли в 2,5 раза. Фото: пресс-служба бренда

По данным главы аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, в октябре российские покупатели приобрели 4030 электромобилей. Это в 2,5 раза превышает показатель октября прошлого года, когда было продано 1614 машин. Достигнутый результат стал абсолютным рекордом за всё время ведения статистики.

Доля сегмента BEV в октябре увеличилась до 3%. Для сравнения: месяцем ранее она составляла 2,6%, в августе — 1,9%, а в июле — 1,3%. В первом полугодии на электромобили приходилось лишь 0,6% рынка новых легковых автомобилей в России. Таким образом, сегмент демонстрирует устойчивый рост на протяжении нескольких месяцев подряд.

Лидером продаж в октябре стал Changan Qiyuan Q05 — 1085 реализованных единиц. На втором месте расположился Toyota BZ3X с результатом 983 машины. Третью строчку занял Evolute I-Joy, разошедшийся тиражом в 593 экземпляра. Замыкают пятёрку Umo 5 с показателем 395 штук и Avatr 11, который выбрали 95 покупателей.

Рекордный октябрь подтверждает, что интерес россиян к электромобилям продолжает расти, а доля BEV постепенно приближается к заметным значениям. Если тенденция сохранится, по итогам года сегмент может показать новые максимумы. Однако окончательные выводы делать преждевременно — рынок по-прежнему зависит от поставок и мер поддержки.

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