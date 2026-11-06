Рынок меняется: россияне массово пересаживаются на гибриды

Электробум в РФ. Фото: сайт bestune

В России заметно увеличился интерес к электромобилям и гибридным автомобилям. С начала 2026 года положительная динамика наблюдается как среди покупателей новых машин, так и на рынке автомобилей с пробегом. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на статистику платформы «Авто.ру».

По информации аналитиков, с января спрос на новые электрокары и гибриды увеличился на 67%. В сегменте подержанного транспорта аналогичный показатель вырос на 35%.

Специалисты связывают такую тенденцию сразу с несколькими обстоятельствами. Одной из причин повышения интереса к альтернативным силовым установкам стали перебои с доступностью бензина, которые наблюдались в разгар лета и начале осени. Ситуация на топливном рынке осложнялась участившимися атаками ВСУ на крупные нефтеперерабатывающие предприятия.

Дополнительное влияние оказывает расширение предложения. По словам руководителя аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, производители и поставщики продолжают пополнять ассортимент электромобилей и гибридов, благодаря чему у российских покупателей появляется больше вариантов для выбора.

Эксперты не исключают, что при сохранении сложностей с обеспечением рынка традиционным топливом интерес к таким автомобилям будет увеличиваться и в среднесрочной перспективе.

Еще одним стимулом для развития сегмента может стать совершенствование зарядной инфраструктуры. Сергей Целиков отметил, что по мере модернизации станций время восполнения заряда аккумуляторов будет сокращаться, делая эксплуатацию электромобилей удобнее. На основании этих факторов глава «Автостата» допустил, что по итогам 2026 года продажи электрокаров и гибридов в России могут увеличиться вдвое.

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