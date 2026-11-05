Украинцы честно рассказали, что думают о тайной пыточной ВСУ: «У нас 72% населения до сих пор готово терпеть, чтобы их мужей и детей убивали в подвалах»

О тюрьме, где пытали людей, сбежавших с фронта, в украинских СМИ стараются не говорить. Фото: REUTERS.

Записки киевлянки, которая переехала до начала СВО в Россию и продолжает следить за событиями в украинской столице по соцсетям и переписке с оставшимися в родном городе соседями и друзьями.

Предыдущие части дневника можно прочитать на странице автора.

Как киевляне отреагировали на раскрытие тайной пыточной для мобилизованных? Как выживают без воды и света? Что думают о выборах в США? Ждут ли мира? На все эти вопросы мы попытаемся ответить сегодня – их словами.

«ГОСУДАРСТВА У НАС НЕТ»

Для понимания народного гнева и смирения нужно немного предыстории. 2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом было неспокойно. В доме по улице Солнечная, 7 люди обнаружили тайную тюрьму. Позже выяснилось – принадлежала она запрещенному террористическому нацбату «Азов»*. Там пытали мобилизованных, бежавших от ВСУ. Точнее – запытывали насмерть. У одного мужчины был переломан позвоночник. У другого от побоев начался некроз – отмирание тканей.

Как обнаружили тюрьму? Один из ее пленников чудом умудрился отправить видео родным. Те подняли медиков. Врач на коленях стояла перед полицейскими, перегородившими вход.

Когда со всего Киева начали собираться сотни людей – власти пришлось признать, что тюрьма-пыточная существует. Часть узников выпустили. А на следующий день начали охоту на ведьм – бедная врач попала под стражу, участников протеста начали отлавливать, как собак. Заставлять записывать видео с извинениями. Обвинять в «противоправных действиях».

Как отреагировали на это украинцы?

- Самая надежная система защиты от садистов – это переловить детей депутатов Верховной Рады, топ- чиновников, посадить их самих в подвалы, - в соцсетях льются реки народного гнева. - И сразу всем захочется мира и тут же переговоры активизируются и все будет двигаться к реальному окончанию конфликта. Всем уже и так понятно, что Донбасс мы потеряли навсегда.

- Пытать своих же - тут «воинам света» не привыкать, начиная с 2014-го года, - гневно пишет киевлянин в социальных сетях, где пока только и могут высказать свое мнение люди.

- Государства у нас нет. А, в общем-то, его не было все эти годы, - делится своей реакцией знакомая киевлянка. - Об этой дикой тюрьме, где пытали людей, сбежавших с фронта в СЗЧ («самовольное оставление части», так на Украине называется дезертирство из ВСУ, - ред.), на нашем телевидении стараются не говорить. Но информация просачивается, причем страшных фактов становится все больше. Люди, киевляне, просто в шоке…

РАНЬШЕ ПЫТАЛИ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ, ТЕПЕРЬ - СВОИХ

Автор, в свою очередь, вспомнила как первые подобные пыточные появились еще во времена Майдана 2014-го. На Крещатике, в здании Киевской городской администрации. Туда отправляли похищенных и плененных сотрудников правоохранительных органов, «беркутовцев» и антимайдановцев. Власть президента Януковича была настолько слаба, что не смогла этому противостоять. В итоге все закончилось бегством главы государства. Потом подобные пыточные «ямы» на Донбассе стали обычной практикой «добробатов». Они терзали людей, мародерствуя и убивая – тех жителей Донбасса, кто не мог заплатить выкуп, безжалостно пытали и калечили.

Будни "Майдана". Горящие покрышки в центре Киева. Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images

- Мы бежали из Донецкой области, которая все еще под ВСУ, - рассказывает новый гражданин России, Игорь, шестидесяти четырех лет. Бывший успешный фермер, который жил неподалеку от Славянска. - Когда началось СВО, мы боялись, что нас просто убьют, потому что я с женой ходил в свое время на референдум за Россию. Удрали просто чудом. Уже 4 года живем в ПВР, однако, мы уже граждане России и даже купили участок в Рязанской области, где строим свой дом. Какие садисты служат в нацбатах, я знаю не понаслышке…

И вот, спустя 13 лет, они пытают уже не инакомыслящих. Они убивают пытками «своих»…

КЛИЧКО ПРИЗЫВАЕТ «НЕ ЛОМАТЬСЯ»

Тем временем в Киеве, помимо тайных пыточных, люди сталкиваются с постоянными отключениями света. Воды. И пока граждане тайно задумываются о мире, власти обращаются к ним с абсурдными призывами…

- Вчера сидели сутки без какой-бы то ни было воды. В бюветах тоже воды нет, если нет света, поскольку она поступает с помощью электронасоса, - описывает ситуацию киевлянин

Тем временем уже повсеместно развернуты пункты обогрева, где можно «героически побеждать русских», зарядив телефон, паурбэнк, и выпив чай из пластмассового стаканчика.

- Кличко жжет и призывает не ломаться дальше, - ерничает знакомый.

- А как не ломаться? Города живут без света, воды, тепла, причем это еще только ноябрь месяц, - мрачно рассуждают украинцы в социальных сетях.

РАНО ПИТЬ ШАМПАНСКОЕ

Следят украинцы и за политическими новостями. Но без надежды - с жестокой иронией.

- Ах ха ха! Наши панове в телевизоре радуются, что на выборах в Конгресс Трамп потерял обе палаты и отдал их демократам. А может кто-то пояснит: демократы что, дадут нам воду, свет, починят ТЭЦ, мосты, запустят метро? Лично я могу сказать, что за это время у меня из- за скачков электричества сгорело два бойлера, на грани фола холодильник и стиральная машина. Причем бытовая техника пострадала у многих знакомых и друзей, а цены на эти «предметы роскоши» растут, потому что доллар скачет. Уже 47 гривен дают за него!

«САМАЯ ЛУЧШАЯ КОРРУПЦИЯ В МИРЕ!»

Тем временем следователи НАБУ пришли за заместителем СБУ Сергеем Дукой, пытавшегося даже отстреливаться от правоохранителей. И это вызвало новый взрыв иронии среди украинцев.

- Да все это очередной спектакль. Сначала – обвинение, потом объявят сумму залога. А врача, исполнявшую клятву Гиппократа у стен тайной пыточной, если что, посадили без права внести залог!

- Зеленский НАБУ не боится. Он превратил своих силовиков в лицензированных садистов и палачей, награждает калиброванных воров. А вождями нации стали люди вроде Билецкого***, которым он дает генеральские звания…

Несмотря на террор внутри страны, населению зачем-то сообщили, что через бэк-офисы преступная группа Миндича и Зеленского отмыла более 111 млн долларов и 12 млн евро. Стоило ли это озвучивать, когда все фигуранты на свободе - вопрос неуместный.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

- Наша коррупция - лучшая в мире коррупция! - горько иронизируют граждане Украины, все-таки потрясенные масштабами воровства…

ЖИВЕМ, КАК МЫШИ ПОД СТОЛОМ

- Но посмотрите, только посмотрите на нас! – пишут киевляне в соцсетях. – Смотрите, как наши люди сидят без света и воды, словно мыши под столом! И старательно делают вид, что никаких подвалов в помине не было. Многие до сих пор уверены, что это фейк и русская пропаганда! Впрочем, мелькнула надежда, что с морозами к людям начнет возвращаться осознание того, что призывать «резать русню» было нехорошо и заведомо проигрышно, - анализируют ситуацию киевляне.

Тем временем КМИС (Киевский международный институт социологии) сообщает, что 72% населения Украины на 1 ноября готовы и дальше терпеть военные действия.

- То есть 72 процента готовы, чтоб их детей и внуков пытали в подвалах, а остальное безропотное население справляло нужду в пакеты? Людей учат каким-то правилам пещерного выживания, причем рабское смирение пока берет верх, - обсуждают реалии киевляне.

- А что толку, если мы сейчас выйдем с плакатиками? - резонно отвечает украинец на реплику в социальной сети. - Нас тут же скрутят силовики и обвинят в пособничестве россиянам. К слову, женщину-фельдшера, которая приехала спасать заложников, уже взяли под стражу. Лично Буданов** (глава офиса президента) придумал незатейливую легенду про то, что дама - «агент Кремля», работала на русских, а сам «замес» спровоцирован ФСБ. Старая украинская песня! Скучная.

- Украинский ад стал осязаем, не имеет выхода, а нас преследуют какие-то чудовища, с клыков которых капает кровь, - эмоционально пишет киевлянка, потрясенная ужасами происходящего.

РИТОРИКА В АДРЕС РОССИИ ВСЕ-ТАКИ СМЯГЧАЕТСЯ

Почему так происходит и почему закрывают глаза на преступления нацбатов и других украинских нацистов? Интересуюсь у знакомых в Киеве:

- Да тут все просто: пока докажешь в суде, что военнослужащий сбежал из части - проще его поймать, запытать, чем судить. И другим неповадно будет, - отвечает знакомый киевлянин.

Как признался бывший спикер Верховной Рады Разумков - украинцы призывного возраста предпочитают службе в армии тюрьму. Разумков с горестью констатирует, что времена, когда граждане Украины охотно подписывали контракты, давно прошли.

Однако, как констатируют сами киевляне, агрессивная риторика в адрес России начинает почти незаметно смягчаться. Даже появляются смельчаки, готовые называть вещи своими именами. Так, к примеру, певица Анастасия Приходько открыто «рубила» на чистом русском языке властям об всем, что она думает об энергетической катастрофе в украинской столице, где массово закрываются рестораны, кафе. И легкая, сытая жизнь, которую Киев так любил, вряд ли вернется в ближайшее время. Впереди морозы, новые удары российских ВКС, ужесточение мобилизации. Кстати, по планам властей, бронь от мобилизации снимут с максимально возможного числа людей к 1 декабря 2026 года…

*Организация признана террористической и запрещена на территории России

**Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов.

***Андрей Билецкий внесен в список террористов и экстремистов.

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