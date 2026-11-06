В США заявили, что Трамп может применить ядерное оружие против Ирана: насколько это возможно

Трамп все-таки не пойдет на использование ядерного оружия при этих ударах против Ирана. Фото: REUTERS.

В среду, 4 ноября, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова», посвященная выборам в США - специальный выпуск.

И мы - как всегда - публикуем наиболее примечательные фрагменты, вот два из них.

А сегодня - еще один отрывок…

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

- Внеочередной выпуск «Русского дозора» мы посвятили итогам выборов в Конгресс США. Виктор, а как они повлияют на нас?

В.Бут, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников:

- Как это повлияет на нас? Наверное, Александр, никак. Мы с вами давно говорим о том, что Трамп возглавляет такую важную и мощную супердержаву, как США. Естественно, диалог с ним нужно вести и дальше…

Мы с вами видим, что Трамп, например, не стал подписывать и вводить в действие законы покойного сенатора Линдси Грэма об «адских санкциях». Более того, президент США все-таки пошел на то, чтобы заключить дизельную сделку с Россией. Это тоже красноречивый факт.

Кто бы что ни говорил, тем не менее, она позволила как-то стабилизировать цены на дизель в США.

Тем более, это был хороший посыл с нашей стороны, особенно перед выборной кампанией.

Что еще может сделать Трамп? Какие у него еще есть инструменты?

Если бы он хотел получить Нобелевскую премию мира, как буквально накануне сказал президент нашей братской Беларуси Лукашенко: пусть ему дадут эту Нобелевскую премию, пусть он успокоится, не устраивает войн.

Трамп действительно имеет сильное влияние и на Starlink, и на Пентагон, где он может дать приказы не делиться разведданными, отключить Starlink, ограничить его скорость, еще что-то сделать. И тем самым заставить украинцев пойти на переговоры.

Давайте дождемся 10 - 11 ноября, это та дата, когда должны состояться трехсторонние переговоры в Абу-Даби между Россией, США и Украиной.

С нашей стороны определено, что эту переговорную группу возглавит Мединский. Посмотрим, кого пришлют украинцы на эти переговоры, как будет двигаться это направление.

Сейчас ситуация складывается очень интересно. В Америке действительно сильный кризис. Буквально на прошлой неделе, в прошлую пятницу, биржи США очень сильно «упали». Особенно быстро начал сдуваться пузырь проектов и вложений в искусственный интеллект. Например, компания Google потеряла более 500 миллиардов долларов своей капитализации. Почему? Оказывается, искусственный интеллект эффективно работает как поисковый движок, как поисковик, и тут Google стал терять свои доходы от рекламы. Потому что каждый раз, когда кто-то заходит в поисковик Google, набирает что-то, ему всегда потом начинает сыпаться реклама на эту тему.

Это тревожные факторы. Естественно, очень важным моментом сейчас является ситуация с Ираном. Трамп обещал, что сразу после промежуточных выборов опять начнет операцию против Ирана.

Депутат Государственной Думы Виктор Бут. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

А.Гамов:

- Такер Карлсон сказал, что, по его источникам, Трамп может и ядерное оружие использовать против Ирана.

В.Бут:

- Да, есть такая информация, но давайте немножко разберемся. Лично я не верю в то, что Трамп все-таки пойдет на использование ядерного оружия при этих ударах против Ирана. И вот почему.

Представьте себе, если он применит его сейчас, в этот сезон… Пострадает не только Иран, радиоактивное заражение заденет зону, где будет применено ядерное оружие, но также все монархии Персидского залива… И особенно Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт, сторонников американцев в Ираке. И это сделает Ближний Восток зоной, непригодной для жизни.

Представьте, будут заражены и источники воды, и воздух, и песок… И пыль, которая в пустыне очень легко поднимается во время песчаных бурь. И это все будет радиоактивным.

Такой удар по своим союзникам станет просто катастрофой для финансовой системы США. Почему? Мы знаем, что доллар остается глобальной резервной валютой только потому, что большинство персидских монархий продают свою сырую нефть и нефтепродукты за доллары.

Мы знаем о таком понятии, как «нефтедоллары». Естественно, это (речь о возможном ядерном ударе. - А.Г.) таким сильным бумерангом ударит по США, что все, кто понимают эти тонкости, скорее всего, будут говорить: «Трамп, ты представляешь, какой будет результат?»

Мы с вами много раз слышали, что он очень любит «давать обратную». Скорее всего, Хозяин Белого Дома и сейчас включит такой же ход, сдаст назад. Естественно, какие-то удары будут. Как он говорил: три дня эффективных действий, и Иран запросит соглашение.

А.Гамов:

- А что он так Нетаньяху слушается? Я немножко утрирую, конечно. Почему Нетаньяху постоянно подзадоривает Трампа, чтобы ударить по Ирану?

В.Бут:

- Здесь есть очень важный фактор, который был таким весомым моментом во время выборов. В США в последнее время стали расти очень негативные настроения по отношению к израильскому лобби… По отношению к той помощи, которую Америка, безусловно, всегда оказывала израильскому государству. Самое главное, нормальные простые люди были шокированы тем, с какой жестокостью были убиты лидеры, а самое главное - мирные жители, включая школьниц, в иранской школе на побережье в городе Минабе. Это, конечно, шокировало многим. И до сих пор разбирательства особо не закончены.

На что пойдет Трамп? Предположений много. Он очень часто непредсказуемый в этом плане политик. Но, как правило, ссылается на свое пятое чувство. Надеемся, что в этот раз его пятое чувство «отговорит» от такого сценария.

Применение же ядерного оружия тогда уже полностью разрушит те небольшие остатки международного права, каких-то принципов ООН. Если теперь США можно бомбить, почему же, например, всем остальным нельзя?..

(Окончание следует)

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