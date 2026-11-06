Миллион проданных машин за два года: Geely готовит к выходу в России популярный EX2

Хетчбэк Geely EX2 начнут продавать в РФ до конца года. Tricky_Shark / Shutterstock.com / Fotodom

Китайский автопроизводитель Geely планирует вывести на российский рынок электрический хетчбэк EX2 в конце 2026 года. Ожидаемые сроки появления модели в стране представители компании подтвердили в сообщении, направленном изданию «Известиям» 6 ноября.

За два года с момента старта продаж глобальные поставки Geely EX2 превысили 1 млн экземпляров. По данным производителя, в среднем за этот период каждый день покупатели приобретали около 1440 таких автомобилей — примерно по одному в минуту. В Китае электрокар продается под именем Xingyuan, а на некоторых международных рынках известен как Geely E2.

В 2025 году модель заняла первое место в мире по продажам среди электрических автомобилей сегментов A и B. Кроме того, по результатам первых трех кварталов 2026 года EX2 стал наиболее востребованным легковым автомобилем на китайском рынке. Сейчас география присутствия хетчбэка охватывает более 30 государств.

В Geely также обратили внимание на результаты независимых испытаний безопасности. В 2026 году EX2 стал первым представителем субкомпактного сегмента, которому удалось получить максимальные оценки по итогам краш-тестов сразу двух организаций: австралазийской ANCAP и европейской Euro NCAP.

В основе модели лежит фирменная электрическая платформа Global Electric Architecture. Длина автомобиля составляет 4135 мм, расстояние между осями — 2650 мм. Электрический двигатель установлен в задней части кузова и приводит в движение задние колеса. Его производительность достигает 116 л. с., а максимальный крутящий момент равен 150 Нм.

За питание силовой установки отвечает тяговая аккумуляторная батарея, позволяющая проехать до 395 км без подзарядки по методике NEDC.

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