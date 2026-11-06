Куртукова и Дмитриенко сменили Кадышеву и Агутина: Названы самые любимые и дорогие звезды на корпоративах

Татьяна Куртукова Фото: Личный Архив.

С ноября началось активное бронирование звезд эстрады на новогодние корпоративы. Декабрь у артистов «год кормит» — ценник на выступления на частных мероприятиях с первой пятницы декабря поднимается в среднем на 20%, в новогоднюю ночь на 50%.

ТОП-20

Продюсер Илья Саглиани проанализировал для KP.RU, какими темпами идет бронирование на новогодние корпоративы в этом году: «Все понимают, что сейчас не время для пышных праздников напоказ. Частные мероприятия компании проводят больше камерные, закрытые, вместо праздников с приглашением пяти-шести артистов делают вечер чаще с одним выступающим. Также сейчас многие экономят в первую очередь на развлечениях. Безусловно, что Новый год это такой период, когда компании подводят итоги года, поэтому создают праздничное настроение в этот вечер. Средний гонорар топового артиста за выступление 4,5 млн руб. Он может зависеть от дружбы артиста с заказчиком, числа песен, города корпоратива и других условий. В топе поющих артистов сегодня: «Руки Вверх» (Сергей Жуков), «Иванушки International», Баста, ZIVERT, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Николай Басков, Владимир Пресняков, Сосо Павлиашвили, Севиль («Артик и Асти»), Дима Билан, «Дискотека Авария», Сергей Лазарев, Любовь Успенская, Татьяна Буланова. Новички в списке — Прохор Шаляпин, Татьяна Куртукова, группа «Комната культуры», Ваня Дмитриенко».

Сергей Жуков. Фото — пресс-служба «Руки Вверх!»

ПЯТЬ ПРИЧИН ВЫБОРА АРТИСТОВ

Первая — репертуар, который знает публика разных возрастов. Этих артистов выбирают за любимые песни, которым подпевают, с которыми ностальгируют. Здесь лидеры — Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Жуков и группа «Иванушки International».

Вторая — личность артиста, который одновременно и поет, и ведет, и умеет создавать настроение на празднике. Здесь безусловный лидер Николай Басков. Сейчас к нему присоединился еще один универсал — Прохор Шаляпин, который тоже умеет импровизировать и располагать к себе публику.

Николай Басков Фото: Личный Архив.

Третья — мода на звезду. Периодически в этом списке оказываются артисты, которые были минувший год в лидерах на стриминге, в чартах, на их хиты сняли миллионы роликов в Сети. На корпоративы из лидеров с разных площадок прошли — ZIVERT, Ваня Дмитриенко, группа «Комната культуры», Севиль. И Татьяна Куртукова — ее хит «Одного» пока не затмил по прослушиваниям песню «Матушка Земля», но близок к этому. Ваня Дмитриенко выбился в лидеры на стримингах с дуэтными песнями с невестой Аней Пересильд — его обсуждают и впервые хотят видеть даже на корпоративах.

Ваня Дмитриенко Фото: Даниил ОПАРИН.

Четвертая — накопленная популярность, которую за этот год удачно подкрепили. К примеру, Сергей Лазарев выпустил новые песни, которые стали хитами, постоянно на экране в популярном шоу «Ну-ка, все вместе!», непрерывный тур по стране — в итоге стал гораздо больше чем ранее востребован на частных мероприятиях. А Татьяна Буланова сменила подтанцовку, выпустила новые песни и дуэтные композиции, сделала новые аранжировки, продолжает работать активно и вживую со старым и новым репертуаром. В этом списке также — Баста, Любовь Успенская, Дима Билан, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Сосо Павлиашвили.

Баста Фото: Даниил ОПАРИН.

Пятая — тематический репертуар. Многие артисты выпускают песни про корпоративы, новый год. Но главная песня корпоративов по-прежнюю «Новогодняя» от группы «Дискотека Авария». За счет этого коллектив вот уже 26 лет имеет плотный график в декабре.

КТО ВЫБЫЛ ИЗ ТОПА

В этом году в топе нет «пятерки» артистов, которые последние два года стабильно занимали свои места в списке супер востребованных звезд на новогодних корпоративах.

Из списка выбыли: Надежда Кадышева (активный интерес к ее репертуару продолжался полтора года, артистка стала завышать цены, а работать вживую долго не может), Леонид Агутин (новых хитов нет, а накопленной популярности хватает, чтобы попасть только в топ-50), Анна Асти и Jony (песни этих артистов держались в топе несколько лет до 2026 года, поэтому сегодня они тоже есть, но ниже привычной для себя первой двадцатки). Катя Лель успела хорошо заработать на «хвосте» популярности после того как хит «Мой мармеладный» стал вирусным в Сети и попал на первые строчки музыкальных стриминговых сервисов. Лель вернулась в топ-50, где много узнаваемых имен, но от лидеров из топ-20 они отличаются тем, что заказов меньше, а гонорары ниже.

Надежда Кадышева Фото: Личный Архив.

ГОНОРАРЫ

Лидеры рынка могут работать от 10 до 20 праздников в декабре. Угадать, каким будет итог невозможно: по результатам прошлого года лидеры получили в среднем на 60% ниже заказов чем планировали. Средний чек на хедлайнера в декабре от 4 до 10 млн рублей. Плюс налоги. Ставка также увеличивается в зависимости от дня недели в декабре. Так, начиная с первой пятницы декабря, артисты завышают гонорары или не идут на уступки в части скидок с номинальной стоимости за выступление. Ниже представлены гонорары артиста в декабре. Почти все из топов поют в новогоднюю ночь в ресторанах или отелях, за исключением многодетного Сергея Жукова, который всегда отмечает с семьей. В новогоднюю ночь гонорар может увеличиться на 50%.

От 8 до 12 млн руб. — Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Жуков, Баста, Полина Гагарина.

От 5 до 7 млн руб. — Севиль, ZIVERT, Ваня Дмитриенко, Николай Басков, «Иванушки International», Дима Билан, Сергей Лазарев, Любовь Успенская.

От 4 до 5 млн руб. — Прохор Шаляпин, «Дискотека Авария», Владимир Пресняков, Татьяна Куртукова, Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, «Комната Культуры».

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