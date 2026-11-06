Тормоза могут отказать в повороте: GM отзывает более 67 тысяч электромобилей

У GM крупный отзыв. Franchesko Mirroni / Shutterstock.com / Fotodom

Американский автоконцерн General Motors (GM) объявил о масштабной сервисной кампании, которая затронет более 67 тысяч электромобилей марок Cadillac и Chevrolet. Причиной стала программная неисправность блока управления тормозной системой, способная привести к временному ухудшению эффективности торможения. О предстоящем отзыве сообщило Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA).

Под сервисную акцию попали четыре модели: Cadillac Lyriq 2023–2027 годов выпуска, Chevrolet Blazer EV 2024–2027 годов, Cadillac Celestiq 2025–2026 годов и Cadillac Vistiq 2026–2027 годов.

Наибольшее количество автомобилей приходится на Cadillac Lyriq — 44 585 экземпляров. Кроме того, отзыв распространяется на 18 802 кроссовера Cadillac Vistiq, 3911 Chevrolet Blazer EV и 82 представительских электромобиля Cadillac Celestiq.

Выявленный дефект проявляется при определенном сочетании дорожных условий и действий водителя. Если машина движется на небольшой скорости, одновременно поворачивает и преодолевает неровность дороги при легком нажатии на тормозную педаль, программный сбой может спровоцировать кратковременное уменьшение тормозного усилия.

Восстановить нормальную работу тормозной системы можно повторным нажатием на педаль. Тем не менее подобная неисправность способна создать опасную ситуацию на дороге и увеличить вероятность столкновения.

В рамках внутреннего расследования GM обнаружила 24 обращения, которые потенциально могут быть связаны с выявленной проблемой. В их числе оказались 20 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях с незначительными последствиями и два случая получения легких травм. Представители концерна признали, что дефект способен повысить риск аварий.

Для решения проблемы General Motors подготовила обновление программного обеспечения электронного модуля, отвечающего за управление тормозами. После установки новой версии ПО неисправность должна быть устранена.

Владельцы электромобилей, поддерживающих беспроводное обновление программного обеспечения и выполнивших необходимые предварительные настройки, смогут установить исправление дистанционно. Тем, чьи машины не поддерживают такую функцию или не готовы к получению обновления по воздуху, придется посетить официальный дилерский центр.

Всего отзывная кампания охватывает 67 380 электромобилей четырех моделей Cadillac и Chevrolet. Основная часть затронутого автопарка приходится на Cadillac Lyriq.

Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.