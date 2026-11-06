Компания Nissan подключила искусственный интеллект: теперь дизайн автомобиля утверждают за пять месяцев

Ниссан внедряет ИИ. Richard OD / Shutterstock.com / Fotodom

Японская компания Nissan пересматривает процесс создания внешнего облика новых автомобилей, активно внедряя технологии искусственного интеллекта. Под руководством нового главы дизайнерского подразделения Мэтью Уивера автопроизводитель научился значительно быстрее готовить проекты и представлять их руководству.

Благодаря цифровым инструментам период от создания первых набросков до окончательного согласования дизайна удалось уменьшить до пяти месяцев. Об этом Уивер рассказал в интервью Automotive News.

По словам руководителя, применение современных цифровых решений позволило примерно вдвое ускорить прохождение этапов разработки автомобильного дизайна. Теперь специалисты могут демонстрировать руководству не только статичные изображения будущих моделей, но и полноценные реалистичные видеоролики.

В качестве примера Уивер привел презентации, в которых виртуальный автомобиль показывают движущимся по пустыне Сахара. Подобная визуализация позволяет оценить будущую модель практически так, словно речь идет о съемках настоящего автомобиля в реальных условиях.

При этом глава дизайнерской команды подчеркнул, что искусственный интеллект не должен вытеснять специалистов. Напротив, такие технологии расширяют их творческие возможности. Один дизайнер благодаря новым инструментам способен выполнять функции арт-директора и самостоятельно разрабатывать большое количество различных концепций.

Мэтью Уивер возглавил дизайнерское направление Nissan в октябре 2026 года. Среди его основных задач — обновление модельного ряда и формирование более выразительного, оригинального стиля автомобилей японской марки. Параллельно компания намерена ускорить разработку новых машин, сократив полный производственный цикл с 50 до 30 месяцев.

Перестройка затронула и внутреннюю систему утверждения проектов. Если раньше окончательное решение принимала комиссия примерно из десяти руководителей, то теперь количество участников согласования сократили до четырех человек.

Еще одним приоритетом Уивера стало изучение опыта китайского автопрома. Он регулярно посещает дизайнерские и производственные площадки Nissan в Китае, уделяя особое внимание качеству изготовления автомобилей и отделочных материалов.

В частности, специалистов интересует технология установки стекол вровень с поверхностью дверей и окон. Китайские совместные предприятия уже освоили производство подобных элементов с относительно небольшими затратами. Nissan рассчитывает использовать полученные знания, чтобы улучшить внешний вид своих массовых моделей и повысить качество их исполнения.

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