Volvo возвращается на российский рынок? Шведский концерн запатентовал бренд

Вольво запатентовала новый бренд. DiPres/ Shutterstock.com / Fotodom

Шведская компания Volvo Trademark Holding AB оформила регистрацию товарного знака Volvo Penta на территории России. Информацию об этом изданию «Газета.Ru» предоставили представители сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Согласно сведениям реестра, исключительные права на бренд будут закреплены за правообладателем до декабря 2035 года. Регистрация охватывает несколько направлений деятельности: выпуск грузового, сельскохозяйственного и водного транспорта, изготовление комплектующих для транспортных средств, а также оказание услуг по их ремонту и техническому обслуживанию.

Volvo Penta входит в состав шведского концерна Volvo Group и занимается созданием, производством и сервисным сопровождением судовых и промышленных силовых установок. История подразделения началась в 1907 году в городе Шевде. Изначально предприятие было основано для разработки первого судового двигателя, получившего обозначение В1.

В 1927 году компания получила заказ на изготовление силовых агрегатов для первого легкового автомобиля марки Volvo. Спустя восемь лет, в 1935 году, шведский автоконцерн приобрел акции Penta, после чего производитель стал частью Volvo Group.

В настоящее время Volvo Penta выпускает двигатели и силовые установки для прогулочных и коммерческих катеров, яхт, а также дизельных электростанций, используемых в судоходстве и промышленности.

Интересы Volvo Group в России ранее представляло АО «Вольво Восток». Эта дочерняя организация отвечала за выпуск, реализацию и сервисное обслуживание коммерческих автомобилей шведского концерна. Однако в марте 2022 года Volvo Group объявила о приостановке производственной деятельности и продаж на российском рынке.

В сентябре 2023 года Минпромторг проинформировал о передаче российских активов Volvo местному инвестору. Первоначально управление некоторыми структурами перешло к предпринимателю Игорю Киму.

Впоследствии производственные площадки и другие активы приобрела группа «Промышленные инвестиции», связанная с Дмитрием Стрежневым. Сделка состоялась 23 ноября 2023 года: входящее в группу АО «АМО» стало владельцем АО «Вольво Восток», бывшего предприятия Volvo Trucks в Калуге, а также компании «Вольво Компоненты».

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