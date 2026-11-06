В нескольких районах Киева отсутствует свет, вода и тепло Фото: REUTERS.

Вчера жители нескольких районов Киева вышли на акцию протеста из-за отсутствия электроэнергии, воды и тепла, и украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский, как он заявил сам, был вынужден лично вмешаться в ситуацию, чтобы навести порядок.

- Вчера видел, как люди перекрыли дорогу в Киеве из-за длительного отсутствия электроснабжения. Я позвонил министру внутренних дел. Оказалось, что на энергообъекте работало недостаточно людей. Нельзя ремонтировать вразвалочку. Полицейские быстро отреагировали, привели всех электриков к объекту – и люди разошлись, - заявил «просрочка» и подытожил. - Менеджмент «Киевводоканала» должен работать больше и быстрее. Если нужно менять менеджмент — пусть меняют. Одних слов, что они готовы работать 24/7, недостаточно.

Ну надо же, какой универсальный рецепт. Наверное, применим ко всем проблемам — надо просто дать команду полицейским, чтобы они нагнали туда больше людей. А после того, как они все устранят, туда можно и ТЦКшников подогнать — ВСУ остро нуждаются в свежих мобилизованных.

Зеленский нашел решение проблемы Фото: REUTERS.

Между тем, в реальности мало что можно решить такими рецептами. Как заявил мэр Киева Виталий «златоуст» Кличко телеканалу «Суспильный», полностью обеспечить украинскую столицу электроэнергией с помощью генераторов невозможно. По его словам, Киеву необходимо 2 ГВт электроэнергии, и покрыть такую потребность генераторами нереально. Кроме того, генераторы требуют обслуживания, регулярных технических перерывов и больших расходов на топливо.

- Давайте говорить откровенно: учитывая цену топлива, электроэнергия, которую они производят, получается «золотой», - заявил Кличко и рассказал, что полностью генераторами на данный момент обеспечена канализация, а следующий шаг - установить их в системе водозабора. Что будет реально сделать уже в следующем месяце. Как канализация будет работать в условиях отсутствия воды, если встанет водозабор, загадка, отгадку от которой знает, наверное, только «мистер Златоуст».

Конечно, даже эта перспектива реальна лишь при условии, что больше не пострадают ни канализация, ни водозабор, ни остатки энергетики. То есть, реальные перспективы далеки даже не от радужных, а от более-менее сносных. Тем более, что, как утверждают эксперты, киевский водопровод готов преподнести еще нежданные сюрпризы. Дело в том, что при ослаблении давления внутри труб (что неизбежно даже при временном отключении) сквозь трещины в них начинают просачиваться («подсасываться») извне грунтовая вода и содержимое соседних канализационных труб. И вместо обычной воды из крана киевляне могут получить знакомство с новыми микроорганизмами и бесплатный набор кишечных инфекций и гепатита.

Мэр Киева Виталий Кличко получил нагоняй от босса Фото: REUTERS.

Примечательно, что победу, но не над катастрофичной ситуацией, а над мэром Кличко впору праздновать главе Деснянской райадминистрации Киева Максиму Бахматову. В прошлом году зимой он предложил вместо туалетов в квартирах выстроить в Киеве уличные сортиры, сиречь обычные выгребные ямы. Тогда над ним только посмеялись, а сейчас, выйдя после совещания в мэрии, он заявил, что его идею взяли на вооружение для всей столицы Украины, и она получила одобрение от самого заместителя Кличко, который сам не знает, куда делись 37 млрд гривен этого года и 500 млрд прежних, выделенных на подготовку к зиме: «Непонятно где, они размазаны».

- Похоже, весь Киев сейчас будет рыть уличные туалеты, - констатировал Бахматов даже с некоторым удовлетворением и отметил. — Как минимум, левый берег Киева под угрозой катастрофы и коммунального апокалипсиса. Это около 1,5-2 млн людей.

- Люди спрашивают, как там в Верховной Раде. Свет есть с перебоями. Воды нет. Тепла тоже. Все как у всех, — сообщил глава Налогового комитета Верховной рады нардеп Даниил Гетманцев. Что, совсем не какают на работе, или депутатов загонят в сортиры? Или они будут кидать пакеты со своими испражнениями из окон парламента?

На фоне этих событий разборки между городской и центральной властями продолжаются с практически прежней активностью. В «Киевтеплоэнерго» сегодня пришли правоохранители с обысками в рамках дела о подготовке столицы страны к зиме. Их интересуют проекты организации резервного питания и создания объектов распределенной когенерации. В самой конторе отмечают, что предметов для обысков нет, поскольку эти работы не были оплачены, а акты выполненных работ не подписывались. Но такие «мелочи» мало интересуют представителей команды Зеленского, мечтающих «утопить» Виталия Кличко в столичных фекалиях.

Право слово, при таком подходе к решению проблем остается лишь один вопрос — направит ли «просрочка» Зеленский всех полицейских на уборку выгребных ям или же лично возглавит вычерпывание их содержимого, когда они переполнятся. В последнем случае посоветуем ему не сачковать и вычерпывать обеими руками.

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